ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Нацбанк: В Україну зайшло на $12 млрд. валюти більше, ніж було виведено з країни" пише: майже стільки ж - $11, 3 млрд. - склав чистий відтік готівкової валюти з українських банків за ті ж 10 місяців 2011-го. Тільки за підсумками жовтня населення придбало інвалюти на $1, 4 млрд більше, ніж здало в обмінники….

http://delo.ua/finance/nacbank-v-ukrainu-zashlo-na-12-mlrd-valjuty-bolshe-chem-bylo-vy-167952/

* * *

Також "Дєло" у публікації "Азаров відмовився зустрічатися з донецькими "чорнобильцями" пише: прем'єр-міністр перевів усі стрілки на місцеву владу …

http://delo.ua/ukraine/azarov-otkazalsja-vstrechatsja-s-doneckimi-chernobylcami-167932/

* * *

"Дєло" у публікації "Експерт: Чого чекати від закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" пише: для великих забудовників крок вперед полягає в тому, що впроваджуються прозорі, зрозумілі, формалізовані, прискорені правила і процедури …

http://delo.ua/opinions/ekspert-chego-ozhidat-ot-zakona-ukrainy-o-regulirovanii-gradost-167938/

* * *

Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Таємне залишиться таємним", у якому пише: громадянам зовсім необов'язково заповнювати анкети банків, розроблені для виявлення прибутків, отриманих злочинним шляхом. Нацбанк оголосив, що клієнти повинні повідомляти банку паспортні дані і ідентифікаційний код, а усю іншу інформацію - лише за власним бажанням. При цьому відмова клієнта від надання особистих даних не дозволяє банку відмовити йому в обслуговуванні. Юристи вважають, що у кредитних установ залишаються інші способи отримати від клієнтів необхідну інформацію…

http://www.kommersant.ua/doc/1817168

* * *

Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Юлія Тимошенко поза законом", у якому пише : Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про декриміналізацію економічних злочинів. Опозиції не вдалося досягти затвердження поправки, яка пом'якшує трактування ст. 365 Карного кодексу, за якою була засуджена екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Тим самим в питанні звільнення лідера "Батьківщини" парламентським шляхом була поставлена крапка, і тепер їй може допомогти вийти на свободу тільки тиск на Україну європейської громадськості, вважають її прибічники, які навіть не розраховують на те, що Апеляційний суд виправдає Тимошенко…

http://www.kommersant.ua/doc/1817131

* * *

Видання "Економічні вісті" у публікації "Останнє китайське" пише: Міжнародний валютний фонд натякнув, що не надто вітає формування частини золотовалютних резервів Нацбанку в юанях як і перехід до міжнародних розрахунків в неконвертованих валютах. Експерти вважають, що це не стане каменем спотикання в переговорах України з МВФ з приводу отримання чергової позики, проте до певної міри може скути Нацбанк в реалізації "мультивалютної" політики…

http://finance.eizvestia.com/full/poslednee-kitajskoe

* * *

Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Свиням загрожує чума", у якому пишуть: у Курській області Росії, всього за 85 км від українського кордону, лютує епідемія африканської чуми свиней. Якщо хвороба перебереться на нашу територію, наслідки для свинарської галузі будуть катастрофічними: правила боротьби з епідемією пропонують спалити дотла усі ферми в радіусі 20 км від осередку зараження, а на територію накласти багаторічний карантин…

http://state.eizvestia.com/full/svinyam-ugrozhaet-chuma

* * *

"Економічні вісті" публікують матеріал "Укрексімбанк знайшов свій шлях", у якому пишуть: незабаром Укрексімбанк стане кардинально вузькоспеціалізованим і нарешті зосередиться на своїй основній функції - кредитуванні і гарантуванні експорту …

http://finance.eizvestia.com/full/ukreksimbank-nashel-svoj-put

* * *

Газета "Сьогодні" в публікації "Експерт: Українці стали частіше міняти долари нелегально" пише: Нацбанк тим часом хвалиться заощадженими мільярдами …

http://www.segodnya.ua/news/14310274.html

* * *

Також "Сьогодні" в публікації "Енергорейтинг України: Ми можемо відмовитися від російського газу" пише: складений перший енергетичний рейтинг країни, що показує, де і яка у нас перевитрата енергоресурсів…

http://www.segodnya.ua/news/14310374.html

* * *

Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Росія, СОТ і Україна - на звичних ринках "похолоднішає" пише: доки Україна не змінить внутрішню структуру енергоспоживання і усе, що з цим пов'язане, ні СОТ, ні будь-яка інша організація їй не допоможе...

http://economics.unian.net/rus/detail/109963

* * *

Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "На фінансовому ринку піврічний дефіцит ліквідності" пише: російські банки зайняли у ЦБ рекордні 801 млрд руб. Судячи з того, що великі банки підняли ставки за 3-6-місячними вкладами населення до рівня 3-5-річних, вони сподіваються, що проблеми з ліквідністю закінчаться через півроку…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1422742/polgoda_bez_deneg

* * *

Також "Відомості" в публікації "Росіяни все менше симпатизують Путіну" пишуть: росіяни все частіше знаходять ознаки культу особи прем'єра …

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1422743/kult_putina

* * *

Видання "Ізвєстія" у публікації "Цивільних пілотів перевірятимуть на наркотики" пише: за льотчиками збираються також стежити під час польотів за допомогою відеокамер …

http://izvestia.ru/news/506837

(УНІАН)