ЄС може відмінити грудневий саміт з Україною – польська газета

Європейський Союз через невирішену справу екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО може відмінити запланований на грудень цього року саміт з Україною, на якому раніше планувалося парафувати договір про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це пише оглядач польського Gazeta Wyborcza Вацлав РАДЗІВІНОВІЧ, коментуючи вчорашню відмову Верховної Ради України декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою на початку жовтня до 7 років позбавлення волі засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

Журналіст, котрий працює спеціальним кореспондентом газети у Москві, висловив думку, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ "грає справою ТИМОШЕНКО з ЄС".

Він зауважив, що радник Президента України Ганна ГЕРМАН російській "Незалежній газеті" пояснювала вчорашнє рішення депутатів пропрезидентської Партії регіонів не підтримати декриміналізацію їх незалежністю від глави держави.

"Це звучить несерйозно, бо угрупування не один раз довело, що є дуже дисципліноване та ретельно виконує накази, які отримує від ЯНУКОВИЧА", - відзначає видання.

Автор нагадав, що Євросоюз пов`язує заплановане парафування договору про асоціацію з Україною із звільненням найпопулярнішого нині українського опозиційного політика та головного конкурента "регіоналів" на найближчих парламентських виборах 2012 року.

"Однак все вказує на те, що ЯНУКОВИЧ у справі ТИМОШЕНКО крутить", - пише В.РАДЗІВІНОВІЧ.