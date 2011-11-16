У Раді міністрів Криму - кадрові перестановки

Верховна Рада Криму сьогодні на пленарному засіданні звільнила Катерину ЮРЧЕНКО з посади заступника голови Ради міністрів - міністра економічного розвитку АРК, призначивши віце-прем`єром Ольгу УДОВІНУ, а міністром економіки - Світлану ВЕРБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, О.УДОВІНА суміщатиме посаду заступника голови Радміну АРК із посадою керівника апарату Кримського уряду. Раніше вона працювала керуючим справами Кримського уряду.

С.ВЕРБА з червня 2006 по лютий 2011 року вже обіймала посаду міністра економіки Криму, потім була першим заступником міністра.

Крім того, депутати позбавили віце-прем`єра Азіза АБДУЛЛАЄВА керівної посади в Міністерстві регіонального розвитку і ЖКГ автономії й віддали крісло його першому заступнику Сергію БРАЙКУ.

У заступника голови Радміну Георгія ПСАРЬОВА парламентарії забрали посаду міністра курортів і туризму, знову призначивши на неї Олександра ЛІЄВА, який із березня працював першим заступником міністра курортного відомства.

Зміни структури Кримського уряду ініціював Анатолій МОГИЛЬОВ, нещодавно призначений прем`єр-міністром Криму.