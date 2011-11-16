Гризлов: прийшов час «серйозно» обговорювати створення Євразійського союзу

Голова Держдуми Росії Борис ГРИЗЛОВ вважає, що Євразійський союз має стати союзом суверенних держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав у Держдумі РФ у ході круглого столу «За Союз».

«Треба йти шляхом союзу суверенних держав», - зазначив він.

При цьому Б.ГРИЗЛОВ запропонував далі йти «по конструктивному плану», в рамках якого, зокрема, передбачено «створення наднаціональних органів».

«Думаю, що прийшов час, щоб ми вже серйозно, щільно й конструктивно обговорювали питання створення Євразійського союзу й не лише обговорювали, але й прийшли до реалізації цього великого проекту», - заявив Б.ГРИЗЛОВ.

За його словами, для цього є «всі умови» й «історичні аргументи». Це й кооперація в економіці, що історично склалася, й досвід комфортного проживання на одній території представників різних конфесій, підкреслив він.

За його словами, Євразійський союз може об`єднати 230-250 млн. осіб.

«Для створення Євразійського союзу можна було б зараз уже виходити на обговорення декларації», - вважає Б.ГРИЗЛОВ.