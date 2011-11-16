Польща вважає можливим парафування угоди про асоціацію України з ЄС у грудні

Варшава. Міністр закордонних справ головуючої зараз в Європейському Союзі Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ назвав ще можливим парафування угоди про асоціацію України з ЄС на запланованому на 19 грудня саміті в Києві.

Про це він сказав сьогодні, коментуючи польським журналістам вчорашню відмову українського парламенту декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою на початку жовтня до 7 років позбавлення волі було засуджено екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО.

„Шанс є, але дуже багато залежить від того, що зробить сама України”, - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, слова якого наводить РАР, але не надав більше деталей.

Він також не дав чіткої відповіді, чи ЄС погодиться на парафування документа, якщо Ю.ТИМОШЕНКО до саміту залишатиметься за гратами.

Як повідомляв УНІАН, Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ учора сказав польським журналістам, що Польща надалі буде підтримувати європейську інтеграцію України, повторивши тезу, що «справа ТИМОШЕНКО» шкодить наближенню українців до ЄС.

"Тут немає сенсу себе обдурювати, є проблеми та труднощі, але теж є великі досягнення. Є узгоджений договір про вільну торгівлю, є декларації про асоціацію", - сказав Президент Польщі.

Довідка УНІАН. Представники Євросоюзу та України наприкінці минулого тижня заявили про завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію з Україною, якою передбачено створення зони вільної торгівлі, зауваживши, що єдиним спірним пунктом залишився пункт про надання українцям "європейської перспективи".

Раніше представники ЄС неодноразово закликали Київ звільнити арештовану на початку серпня цього року Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вважають її справу "політично вмотивованою" і пов`язують парафування угоди про асоціацію до кінця цього року з тим, чи звільнять її.

Вчора, 15 листопада, Верховна Рада України відмовилася ухвалити зміни до Кримінального кодексу, якими скасувати кримінальну відповідальність «за перевищення влади чи службових повноважень», у яких обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО.