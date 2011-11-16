Головне на 16 листопада

Фінанси

У січні-вересні 2011 року в економіку України іноземні інвестори вклали 4 млрд. 742,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 39% більше за показник за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал), направлених до України, на 1 жовтня 2011 року становив 48 млрд. 466,2 млн. дол., що на 8,2% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становить 1060,8 дол.

Інвестиції надійшли з 128 країн світу.

У десятку основних країн-інвесторів, на які припадає більш як 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 12,09 млрд. дол., Німеччина – 7,29 млрд. дол., Нідерланди – 4,91 млрд. дол., Австрія – 3,45 млрд. дол., Російська Федерація – 3,43 млрд. дол., Велика Британія – 2,5 млрд. дол., Франція – 2,22 млрд. дол., Швеція – 1,76 млрд. дол., Віргінські Острови (Британія) – 1,56 млрд. дол. і США – 1,082 млрд. дол.

Заборгованість українських підприємств за кредитами і позиками, торговими кредитами і іншими зобов`язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2011 р. становила 7 млрд. 857,5 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал і боргові інструменти) на 1 жовтня 2011 р. становили 56 млрд. 323,7 млн. дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) з України в економіку країн світу на 1 жовтня 2011 р. становив 6 млрд. 860,6 млн. дол., у т.ч. до країн ЄС — 6 млрд. 532,5 млн. дол. (95,2% загального обсягу), до країн СНД - 228,7 млн. дол. (3,7%), до інших країн світу - 99,4 млн. дол. (1,5%).

Прямі інвестиції з України проводилися до 47 країн світу, основний обсяг направлено на Кіпр (92,6%).

Об`єм роздрібного товарообігу підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у січні-жовтні 2011 р. (у порівнянних цінах) виріс на 14,1% порівняно з січнем-жовтнем 2010 року і склав 280,28 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, ріст об`ємів роздрібного товарообігу за підсумками січня-жовтня 2011 р. зафіксований в усіх областях України.

При цьому найбільший ріст у Київській області - на 22,6% - до 13 млрд. 409,1 млн. грн., Вінницькій області - на 19,5% - до 5 млрд. 910,5 млн. грн., Житомирській області - на 18,2% - до 5 млрд. 313,4 млн. грн., Черкаській області - на 18% - до 5 млрд. 798,3 млн. грн.

Міністерство юстиції з 21 листопада розпочне фактичне виконання повноважень центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, розпорядження, яким визначено момент початку виконання Мін‘юстом цих повноважень та, відповідно, фактичне припинення повноважень Державного департаменту з питань банкрутства, ухвалено сьогодні, 16 листопада, на засіданні Кабінету міністрів.

За словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, відповідно до Положення про Міністерство юстиції, затвердженого Указом Президента України 6 квітня 2011 року, Мін‘юст визначено головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства.

На сьогодні, зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ, міністерством проведено всі необхідні заходи для забезпечення виконання нової функції. Зокрема, Мін‘юстом затверджено всю необхідну нормативно-правову базу, створено територіальні органи з питань банкрутства у складі головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснено всі необхідні заходи організаційного, кадрового і матеріально-технічного характеру.

Таким чином, відповідно до розпорядження Кабміну, з 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції та його територіальні органи (Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі) розпочнуть фактичне виконання повноважень у сфері банкрутства.

Одночасно з цим, за словами міністра юстиції, наберуть чинності всі нормативно-правові акти Мін’юсту з питань банкрутства, які регламентують порядок реалізації міністерством нових повноважень.

Енергетика

Сьогодні в Римі (Італія), у ході ХІІ Всесвітнього LNG-самміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Всесвітнього LNG-клубу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України.

У повідомленні наголошується, що на LNG-самміті українська делегація на чолі з головою координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» Віталієм ДЕМ’ЯНЮКОМ презентувала цей проект і вперше заявила про свою участь у цьому ринку.

«Вступ України до Всесвітнього LNG-клубу – це ще один практичний крок України на шляху до енергетичної незалежності», - підкреслив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

У свою чергу, як зазначив голова координаційної ради Національного проекту «LNG-термінал» В.ДЕМ’ЯНЮК, «поява України на світовому ринку скрапленого газу відкрила його гравцям нові можливості розширення ринку експорту газу, які вони раніше не розглядали. Зокрема, компанії з Близького Сходу, які є лідерами ринку LNG, зацікавилася можливістю постачань газу в Україну».

Фонд державного майна України сьогодні, 16 листопада, оголосив конкурси з продажу 25%-ого державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061%-ого держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 16 листопада.

Початкові ціни держпакетів акцій: "Дніпроенерго" - 1 млрд. 174 млн. грн., "Донецькобленерго" - 449 млн. 500 тис. грн.

Обидва конкурси відбудуться 11 січня 2012 року.

РФ в результаті приєднання до СОТ не обмежує своє право регулювати ціни на енергоносії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції на тему: "Вступ Росії до СОТ: подробиці" в Москві сказав глава російської переговорної делегації, глава департаменту торгових переговорів Міністерства економічного розвитку РФ Максим МЕДВЕДКОВ.

"Хочу черговий раз підтвердити, що Російська Федерація в результаті приєднання до СОТ не обмежує своє право регулювати ціни на енергоносії, у тому числі на газ. Це те питання, яке усіх давно хвилювало", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.

За його словами, єдине обмеження, яке РФ погодилася прийняти, причому воно давно вже виконується, стосується того, що продаж газу на внутрішньому ринку промисловим споживачам повинен здійснюватися з прибутком.

Він зазначив, що "Газпром" отримує такий прибуток з 2003 року, і тому ніяких змін не буде. Що стосується продажу газу населенню, домовлено, що це питання регулюватиметься так, як вважає за потрібне влада РФ. "Тут обмежень у нас не буде", - сказав М.МЕДВЕДКОВ.

Сільське господарство

Підприємства і організації, які належать до сфери управління Держрезерву України, на 10 листопада 2011 року прийняли на зберігання понад 1 млн. тонн зерна нового урожаю, це в півтора рази вище за результат, який був минулого року (584 тис. тонн зернових).

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Держрезерву з посиланням на керівника Департаменту державного резерву Тимура СВИРИДОВСЬКОГО.

Згідно з повідомленням, надання послуг зі зберігання зернових є одним з основних видів діяльності комбінатів хлібопродуктів і хлібних баз, які належать до сфери управління Держрезерву України. Загальний об`єм фактичних місткостей зернозберігальних підприємств, які належать до сфери управління Державного резерву, складає понад 2,1 млн. тонн зернових. На 10 листопада 2011 року на цих підприємствах зберігається 894,5 тис. тонн зернових. Таким чином, загальна завантаженість місткостей складає 42,6%.

Високий показник загальної завантаженості місткостей (більше 50%) мають 5 підприємств: ДП "Новопокровський КХП" (88,1%), ДП "Чортківський КХП" (88,8%), ДП "Дунаєвецький КХП" (77,4%), ДП "Хлібна база №85" (76,9%), ДП "Неполоковецький КХП" (69,1%).

"План-мінімум Держрезерв України виконав, навіть перевищив встановлену планку", - підкреслив директор Департаменту.

Він зазначив, що у 2010-му році підприємства Держрезерву прийняли на зберігання на 40% менше зернових, ніж у поточному році: 625 тис. тонн. Лідерами серед зернозберігальних підприємств є 9 комбінатів: на них доводиться понад 70% від загальної кількості прийнятого зерна. Кожне з КХП Держрезерву забезпечило прийняття 50 і більше тисяч тонн зернових нового урожаю. Найвищі результати отримали такі підприємства: ДП "Полтавський КХП" - 99,5 тис. тонн; ДП "Ахтирський КХП" - 92,5,1 тис. тонн; ДП "Дунаєвецький КХП" - 88,38 тис. тонн; ДП " Новопокровський КХП "- 77,5 тис. тонн; ДП "Радивилівський КХП "- 74,3 тис. тонн.

Експерти Європейського Союзу упродовж 10 днів проводитимуть аудит ветеринарної галузі в Україні.

Зокрема, як повідомляє Урядовий портал, почався візит в Україну інспекторів Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії (FVO) Генерального директорату з питань охорони здоров`я і захисту прав споживачів (DG SANCO), який триватиме десять днів.

Експерти проведуть оцінку заходів з гігієни кормових добавок і преміксів, а також відвідають підприємства у Київській і Львівській областях.

У програмі аудиту експертів ЄС - ознайомлення з роботою головного управління ветеринарної медицини в Київській області, Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок і ряду підприємств, які спеціалізуються на виробництві кормових добавок і преміксів. Серед них "Київський вітамінний завод", "Світ кормів", "Біохем ЛТД", "Провімі", "Кронос-Агро" та ін.

Також інспектори Офісу з питань харчових продуктів і ветеринарії відвідають митний пост "Східний термінал" в Київській області, де ознайомляться з процесом контролю кормових добавок і преміксів, які імпортуються в Україну.

Як зазначають у Кабміні, під час попередніх місій експертів Міжнародного епізоотичного бюро, FAO і FVO GD SANKO в Україні результати діяльності компетентного органу (Державного комітету ветеринарної медицини України) були визнані такими, що відповідають положенням Світової організації торгівлі і вимогам ЄС. Саме ветеринарний контроль на державному кордоні і його незмінність є основою для збереження статусу України як країни, вільної від особливо небезпечних хвороб тварин. Втрата статусу або його перегляд може призвести до непрогнозованих економічних втрат, підкреслюють у повідомленні.

У разі створення прецеденту з вилучення ветеринарних постів з державного кордону відповідальність за епізоотичне благополуччя має бути покладена на орган, який прийматиме рішення про можливість переміщення вантажу.

Обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану призупинене через неможливість реалізації проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Це питання сьогодні призупинене", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він зазначив, що найближчим часом може обговорюватися питання про погоджені дії України, Росії та Казахстану на зовнішніх ринках зерна.

"Що стосується погоджених дій, то може бути продовження (обговорення цього питання - УНІАН) в майбутньому".

"Створити зерновий пул так, як це передбачалося раніше, неможливо, тому що як у Росії, так і у нас немає монополії на торгівлю зерновими. Фактично існують приватні зернотрейдери, і створювати зерновий пул як такий апріорі неможливо", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Транспорт

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 259 із 285 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом планується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Передбачено статтю 25 кодексу викласти у такій редакції: «Оплатне вилучення, конфіскація предметів та позбавлення спеціального права керування транспортними засобами можуть застосовуватись як основні, так і додаткові адміністративні стягнення, інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні».

Крім того, пропонується внести зміни до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими передбачено, що керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в такому стані, тягнуть за собою накладення штрафу від 400 до 450 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до чотирьох років.

Повторне протягом року вчинення таких же порушень тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від чотирьох до п’яти років з оплатним вилученням транспортного засобу або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб з оплатним вилученням транспортного засобу і на осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього кодексу, - штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу.

Крім того, передбачено Кримінальний кодекс України доповнити статтею 382-1 такого змісту: «Умисне невиконання особою судового рішення про позбавлення права керування транспортними засобами за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, карається штрафом від 700 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців».

Верховна Рада України відмовилася підтримати проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосувало лише троє із 282 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Як відомо, фракція "БЮТ-Батьківщина" у повному складі пішла із сесійної зали.

Законопроектом передбачалося заборонити перекривати та обмежувати рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента, голови ВР та керівника уряду.

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