ЄС налаштований скасувати грудневий саміт з Україною – джерело у Президентстві ЄС

Європейський союз може скасувати запланований на 19 грудня саміт Україна-ЄС через невирішену справу заарештованої лідерки української опозиційної і колишнього глави українського уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Польського Президентства у ЄС на умовах анонімності (Польща головує в Євросоюзі у другому півріччі 2011 року).

"Такий сценарій можливий, але залежить, зокрема, від розвитку внутрішньої ситуації в Україні, за якою із зацікавленням спостерігають Європа та окремі держави ЄС", – зазначив співрозмовник агентства.

Він не надав інших деталей, зауваживши, що міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ сьогодні заявив про готовність польської влади помогти Україні, якщо вона допоможе собі сама.

Як повідомляв УНІАН, Р.СІКОРСЬКИЙ назвав ще можливим парафування договору про асоціацію України з ЄС на грудневому саміті у Києві, зауваживши, що це залежатиме від розвитку внутрішньої ситуації в державі.

Раніше представники ЄС неодноразово закликали Київ звільнити арештовану на початку серпня цього року Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки вважають її справу "політично вмотивованою" і пов`язували парафування угоди про асоціацію до кінця цього року з тим, чи звільнять її.

15 листопада Верховна Рада України відмовилася ухвалити зміни до Кримінального кодексу, якими пропонувалося скасувати кримінальну відповідальність «за перевищення влади чи службових повноважень», у яких обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО.

Представники правлячої Партії регіонів заявили, що не будуть міняти законодавство під "одну людину" і зауважили, що регламент парламенту забороняє розгляд схожих законопроектів протягом однієї сесії. Це означає, що декриміналізацію "статті Тимошенко" Верховна Рада зможе розглянути не раніше 2012 року.