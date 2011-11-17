Анонс на 17 листопада

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться спільне засідання Президії ЦК Профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства України, Правління Федерації роботодавців транспорту України та Правління Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників, під час якого обговорюватиметься питання про незадовільний стан вирішення проблем розвитку автомобільного транспорту в 2011 році. Учасники: голова Профспілки працівників автотранспорту та шляхового господарства України О. Хмарний, голова Федерації роботодавців транспорту України О. Климпуш, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників В. Рева, президент Союзу ветеранів автомобільного транспорту Україна П. Волков.

* Відбудеться семінар на тему: "Формула сайту: Як розпочати свій бізнес в Інтернеті". У семінарі візьмуть участь провідні компанії IT-індустрії: Яндекс, Ашманов і партнери, Mail.RuGroup, ПриватБанк, 1С-Бітрікс та ін. Слухачі семінару отримають теоретичні та практичні знання зі створення та просування інтернет-магазину: проектування і стратегія, правові аспекти інтернет-магазину, вибір платформи для створення інтернет-магазину, методи просування і залучення покупців.

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція Української асоціації антиколекторів та правозахисників (УААП) на тему: «Точка неповернення. Повстання за фінансову справедливість в Україні». Питання: Шахрайські схеми з відбору майна у позичальників за участю «чорних» нотаріусів і банківських структур. Обговорення Закону України «Про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб-боржників»; 15 листопада 2011р. КСУ оприлюднив прийняте раніше Рішення про права споживачів (обговорення офіційного тлумачення); Вплив настроїв споживачів фінансових послуг на політичну ситуацію в Україні, в світлі наближення парламентських виборів та ін. Учасники: адвокат Всеукраїнського об`єднання підприємств «Спілка консультантів з економіки та права» Ігор Гадецький; адвокат Української асоціації антиколекторів та правозахисників (УААП) Олександр Луговець; повноважний представник FCG Law Firm Павло Гурник; адвокат ГО «Вір у Бога і свої сили» Федір Олексюк (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* У рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року» відбудеться круглий стіл на тему: «Чи стане Київ клондайком для малого та середнього бізнесу?». Організатори: Інститут Горшеніна, Фонд «Ефективне управління». Учасники: Р. Крамаренко, зам.глави КМДА; С. Перапечка, керівник проекту, компанія BCG, І. Гончаренко, старший менеджер проектів, Фонд «Ефективне управління»; С. Доротич, голова регіональної ради підприємців м. Києва; Є. Степанова, ген.директор і власник компанії «Open Kiev». Модератор - директор з комунікацій Інституту Горшеніна В. Застава. Питання: Найближчі кроки з розвитку бізнес-привабливості столиці (дозвільні центри, бізнес інкубатори); Що потрібно зробити з боку міської влади для стимулювання підприємницької діяльності? Що підприємці можуть зробити для міста? Успішне співробітництво малого бізнесу та міської влади. Світовий досвід.

* В УСПП відбудеться обговорення проблеми розвитку та державного управління оборонно-промислового комплексу Україну. Будуть розглядатися питання забезпечення діяльності підприємств ОПК. Учасники: президент УСПП А. Кінах, заступник міністра оборони України В. Омельянчук, президент Асоціації «Українські оборонні технології» В. Грек, голова комісії УСПП з питань ОПК В. Зубарєв, президент, генеральний конструктор підприємства «Антонов» Д. Ківа, головний конструктор ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М. К. Янгеля» С. Ус та ін.

* Прес-конференція на тему: «Новий споживчий кошик українця: няня, флешка, ноутбук». Учасники: старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Борода; голова Комітету економістів України, автор книги "Як підняти українську економіку" Андрій Новак.

* Прес-конференція на тему: «Тепло та безпека нашого житла», під час якої будуть висвітлені питання про надання послуг водо-тепло-електро ресурсів державою споживачам, а також питання якості та безпеки кімнатних обігрівачів, тепловентиляторів, представлених на ринку України.

* Прес-конференція, присвячена ситуації з комп`ютерним піратством в Україні. Компанія "Майкрософт Україна" оголошує про проведення 17 листопада 2011 всесвітнього Дня чесної гри. Учасники: Дмитро Шимків, ген.директор "Майкрософт Україна"; Юрій Омельченко, керівник департаменту захисту прав інтелектуальної власності "Майкрософт Україна"; Тетяна Ситник, голова напряму B2B і стратегічних досліджень Gf Ukraine; Денис Кудін, директор компанії Kudin Security Group Ltd, експерт з інформаційної безпеки.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Хто краде фармацевтичну галузь в Україні?". На сьогодні існує достатньо документів, які свідчать про те, що в Україні діє група пов`язаних між собою осіб, які з державної власності рейдерським шляхом вилучили цілий ряд стратегічно важливих державних підприємств: «ГП «Здоров`я народу», ДП «ДНЦЛЗ», ЗАТ «Індар», що як наслідок завдало значних матеріальних збитків державі, були підвищені ціни на лікарські засоби, постраждали соціально незахищені верстви населення. Питання: До прокуратури, СБУ і МВС: чому винні у розкраданні не притягнуті до відповідальності? Чому науку не повертають на завод, а замість цього спокійно вислуховують доповіді про успіхи із захопленого «Індару»? Учасники: представники правозахисних громадських організацій, організацій хворих на діабет, політики, експерти фондового ринку України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 0968600296.

* Прес-конференція на тему: «Керуючі компанії в ЖКГ Україні: досягнення і перспективи». Організатор - державне підприємство «Агентство розвитку ЖКГ».

* Відбудеться Інтернет-конференція голови Державного Агентства України з управління державними корпоративними правами та майном Дмитра Колєснікова на тему: «Управління держактивами: поточна ситуація, світовий досвід, основні завдання».

* Відбудеться засідання «круглого столу» на тему: «Українське село - від традицій до інновацій. Час дій!». Захід приурочений до Дня працівника сільського господарства. 1.Громада, держава, інвестор - механізм співпраці 2.Євроінтеграція - виклики та можливості для українського села 3. Економічна самоорганізація сільської громади - утопія чи інструмент порятунку села?

* Відбудеться перше засідання Української асоціації зоопарків та акваріумів (Уаза). На засіданнях будуть обговорюватися проблеми і досягнення українських зоопарків.

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