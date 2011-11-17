Курс НБУ на 17.11.11

Офіційний курс НБУ на 17.11.11100 USD - 798.3500 (16 листопада - 798.3500)100 EUR - 1076.4951 (16 листопада - 1080.3272)10 RUR - 2.5885 (16 листопада - 2.6039)Облікові курси банківських металів на 17.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-141547.46 (16 лист.-140908.78)961 XAG 10 Срібло-2750.32 (16 лист.-2715.99)962XPT10Платина-130131.05(16 лист.-130131.05)964XPD10Паладій-52611.27 (16 лист.-52371.76)

Офіційний курс НБУ на 17.11.11 100 USD - 798.3500 (16 листопада - 798.3500) 100 EUR - 1076.4951 (16 листопада - 1080.3272) 10 RUR - 2.5885 (16 листопада - 2.6039) Облікові курси банківських металів на 17.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-141547.46 (16 лист.-140908.78) 961 XAG 10 Срібло-2750.32 (16 лист.-2715.99) 962XPT10Платина-130131.05(16 лист.-130131.05) 964XPD10Паладій-52611.27 (16 лист.-52371.76)

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