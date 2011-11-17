Кілька десятків людей увірвалися в парламент Кувейту

Кілька десятків людей увірвалися пізно ввечері в середу в будівлю парламенту Кувейту після того, як сили безпеки не пропустили сотні маніфестантів до будинку прем`єр-міністра країни шейха Насера Аль-Мухаммеда ас-САБАХА.

Там вони пробули кілька хвилин, після чого приєдналися до своїх прихильників, які зібралися біля Національних зборів.

Поліція застосувала гумові дубинки для розгону демонстрантів, що намагалися прорватися до будинку шейха НАСЕРА. За наявними даними, п`ять чоловік дістали поранення, передає ІТАР-ТАСС.

До будівлі парламенту, розташованої на набережній Перської затоки, прибули кілька машин швидкої допомоги.

Маніфестацію очолювали ряд депутатів-опозиціонерів, які добиваються усунення з посади 71-річного прем`єр-міністра - племінника еміра.

Його відставки вони вимагають уже кілька років, щоразу протистояння виконавчої і законодавчої гілок влади глава держави шейх Сабах аль-Ахмед ас-САБАХ вирішував на користь члена правлячої сім`ї. Він або розпускав парламент і призначав нові вибори, або відправляв у відставку уряд, але щоразу доручав йому знову очолити Кабінет міністрів.

Штурм парламенту відбувся в Кувейті вперше, події ж, які відбуваються наразі, в еміраті відрізняються від тих, що відбувалися в Тунісі, Єгипті та інших арабських країнах.

Опозиція прагне усунути з політичної арени племінника еміра, звинувачуючи його в корупції. З 2006 року він очолює вже сьомий уряд, і всі ці п`ять років у Кувейті триває політична криза, що негативно позначається на здійсненні реформ і планів розвитку країни, зазначає NEWSru.