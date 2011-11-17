ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Рада спробує повернути доступ до усіх судових рішень" пише: депутат від НУНС Анатолій Гриценко зареєстрував в парламенті законопроект, яким хоче відновити повний доступ до реєстру судових рішень, обмежений останніми правками "регіоналів"…

http://delo.ua/ukraine/rada-popytaetsja-vernut-dostup-ko-vsem-sudebnym-reshenijam-168032/

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Також "Дєло" у публікації "Власник Укрсиббанку скорочує 1,4 тис. осіб" пише: найбільший французький банк BNP Paribas скорочує 1396 співробітників чи 6,5% штату корпоративно-інвестиційного підрозділу…

http://delo.ua/education/sobstvennik-ukrsibbanka-sokraschaet-14-tys-chelovek-168021/

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"Дєло" в публікації "В "Укрзалізниці" закінчилися передноворічні квитки" пише: видання проаналізувало, чи готова "Укрзалізниця" забезпечити пасажирів квитками в західному напрямку країни на період новорічних свят. Як виявилося, квитки з Києва в Івано-Франківськ на 30 грудня неможливо купити вже з перший день продажів …

http://delo.ua/business/u-ukrzaliznyci-zakonchilis-prednovogodnie-bilety-168017/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Комісійний розбір", у якому пише: У розпорядженні видання опинилися проміжні висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування пільгового імпорту нафтопродуктів компанією "Лівела", збиток від діяльності якої, нанесений держбюджету, оцінюється у 2,9 млрд грн. У комісії дійшли висновку, що збитки отримано в результаті "недбалого" ставлення співробітників прокуратури, податкової і митниці, і вимагають порушити щодо них кримінальні справи…

http://www.kommersant.ua/doc/1817715

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Нерухомість оцінять приватно", у якому пише: стало відомо, як буде реформована сфера послуг, які надають бюро технічної інвентаризації. Після того, як з січня 2012 року вони будуть позбавлені повноважень з реєстрації прав власності на нерухомість, в уряді мають намір допустити до ринку послуг технічної інвентаризації приватні фірми. Водночас планується встановити граничну вартість і термін виконання таких послуг. Ринок поки не готовий до цієї ініціативи, вважають його учасники. Крім того, вони побоюються послаблення держконтролю і росту махінацій у сфері нерухомості…

http://www.kommersant.ua/doc/1817780

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Видання "Економічні вісті" у публікації "Путін псує бюджет" пише: особи, причетні до українсько-російських газових переговорів, відмовляються конкретизувати деталі умов нових домовленостей до їх безпосереднього підписання. На думку експертів, Росія зацікавлена відкласти до кінця грудня цей момент, щоб перешкодити Україні вчасно прийняти держбюджет наступного року і отримати кредит МВФ, оскільки це неможливо без чіткого узгодження нових параметрів газового контракту…

http://state.eizvestia.com/full/putin-portit-byudzhet

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Землі прописали продажі", у якому пишуть: сьогодні парламент розгляне законопроект про ринок землі, зробивши останній крок до здійснення земельної реформи в країні. Враховуючи терміни прийняття документу, можна з упевненістю сказати, що безпосередньо купівля-продаж наділів буде запущена не раніше 2013 р. Проте частина гравців ринку цьому навіть рада - цей рік вони витратять на "передпродажну підготовку"…

http://state.eizvestia.com/full/zemle-propisali-prodazhi

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Українці увірували в рецесію", у якому пишуть: українські споживачі украй скептично оцінюють перспективи економічного розвитку країни. Понад 80% вважають, що впродовж найближчого року погіршення економічної ситуації дуже ймовірне або цілком можливо. Першими "під ніж" підуть купівля одягу і витрати на дозвілля, а заради виплати кредитів люди готові економити на харчуванні …

http://markets.eizvestia.com/full/ukraincy-uverovali-v-recessiyu

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Газета "Сьогодні" в публікації "Горе-водіям загрожує конфіскація авто, штрафи по 8 тисяч і в'язниця" пише: для водіїв знову піднімають штрафи - у першому читанні ухвалений законопроект, який у два рази посилює санкції за п'яну їзду…

http://www.segodnya.ua/news/14310682.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Мільйони українців не користуються мобілками. Частина - принципово" пише: в Україні 16% населення, тобто, більше 7 мільйонів людей або кожен шостий, не користуються мобільними телефонами! Це показали результати соцопитування компанії Research & Branding Group…

http://www.segodnya.ua/news/14310808.html

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Газові переговори - підстава під грифом "таємно"? пише: урядові джерела "зливають" інформацію, що про ціну газу Росія і Україна домовилися, документи готуються до підписання. Офіційно ціну не називають. Втім можна прорахувати, чим доведеться віддячити РФ за знижку…

http://economics.unian.net/rus/detail/110022

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "У РЗ застосують тактику м'якого віджимання" пише: в РЗ вирішили сісти за стіл переговорів з пасажирами і обговорити з ними тарифи проїзду на електричках. Так одна сторона намагається психологічно впливати на іншу, вважають експерти: схожі тактики роботи з проблемними клієнтами застосовують і в інших галузях…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1423954/nadavit_na_sovest_zajca

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Також "Відомості" в публікації "Продавці оцінили губернаторську посаду у 3 млн руб". пишуть: у Москві на Малій Нікітській співробітники поліції затримали шахраїв під час передачі підприємниці 3 млн руб. за організацію призначення на посаду голови уряду Калінінградської області, повідомляє ГУ МВС Росії по Москві…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1424199/v_moskve_zaderzhany_prodavcy_gosudarstvennyh_dolzhnostej

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Позичальників знову залишили без захисту" пише: проект "Про споживчий кредит" відправили у 2012 рік …

http://izvestia.ru/news/506955

(УНІАН)