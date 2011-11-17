Чверть росіян вважають, що в Росії існує культ особи Путіна – опитування

Москва. Чверть росіян вважають, що в Росії існує культ особи прем`єр-міністра країни Володимира ПУТІНА.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження «Левада-Центр», які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Так, на запитання, чи існує в Росії культ особи В.ПУТІНА, 25% відповіли «так, всі його ознаки вже в наявності», 30% - «ще немає, але передумов для нього все більше й більше», 33% - «ні, ніяких ознак такого культу немає», 12% важко відповісти.

При цьому 34% опитаних вважають, що коли влада в країні багао років знаходиться в руках одних і тих же людей, це веде «до посилення свавілля, зростання корупції і зловживань». На думку 25% респондентів, це «забезпечує порядок і стабільність у країні», 20% - «веде до застою і відставання від інших країн», 14% - «не важливо, які люди стоять біля владного керма, головне, щоб дотримувалися законів», 7% важко відповісти.

Також 29% респондентів вважають, що в останні роки політична система в Росії все більш нагадує радянську систему (5% - повністю згодні, 24% - швидше згодні). 58% не згодні з такою думкою (39% - швидше не згодні, 19% - абсолютно не згодні), 14% важко відповісти.

38% опитаних зазначили, що їм подобається ідея повернення до радянської політичної системи (30% - швидше подобається, 8% - дуже подобається). 43% учасникам опитування така ідея не подобається (30% - швидше не подобається, 13% - абсолютно не подобається), 19% важко відповісти.

При цьому 61% опитаних вважають, що Росії потрібна демократія, 25% - що демократична форма правління не для Росії, 14% важко відповісти.

На запитання, яка демократія потрібна Росії, 49% відповіли – «абсолютно особлива, що відповідає національним традиціям і специфіці Росії», 19% - «така, як у розвинених країнах Європи, Америки», 14% - «така, як була в Радянському Союзі», 7% - «Росії не потрібна демократія», 11% важко відповісти.

Опитування проводилося 21-24 жовтня, було опитано 1600 чоловік у 45 регіонах Росії. Похибка даних дослідження становить не більше 3,4%.