Комітет Європарламенту рекомендує завершити усі процедури щодо угоди з Україною

Страсбург. Комітет Європарламенту із закордонних справ рекомендує якнайскоріше завершити усі процедури, пов'язані з Угодою про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у прийнятому сьогодні на засіданні комітету проекті рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії і Європейській службі зовнішніх дій.

У проекті, зокрема, рекомендують парафувати Угоду про асоціацію з Україною, бажано до кінця цього року.

Також сказано про право України на європейську перспективу, протее, зазначено необхідність дотримання демократичних стандартів, зокрема, верховенства права, прав і свобод людини.

Серед поправок є пропозиція ряду депутатів з групи народних партій про забезпечення механізмів, які б дозволяли тимчасово припиняти дію Угоди про асоціацію у разі порушення основних фундаментальних цінностей.

Депутати також висловилися за необхідність активно працювати над введенням безвізового режиму, а не очікувати його встановлення у довгостроковій перспективі.