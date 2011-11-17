СКМ виплатила 13,5 млрд. грн. податків та зборів до бюджетів усіх рівнів

Група СКМ оголосила результати соціально відповідальної діяльності за 9 місяців 2011 року. За звітний період загальна сума податків і зборів, виплачених підприємствами Групи до бюджетів усіх рівнів (у тому числі, до Пенсійного фонду), перевищила 13,5 млрд. грн. а розмір нарахованої заробітної плати перевищив 9 млрд. грн., повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, Група СКМ здійснює свою діяльність у повній відповідності до чинного законодавства і є одним з провідних платників податків в Україні. Усі виплати за поточнмих зобов'язаннями Групи виконують своєчасно і в повному обсязі.

Загальна кількість співробітників на підприємствах у складі Групи СКМ складає близько 200 тисяч осіб. Середня заробітна плата по Групі за підсумками трьох кварталів 2011 року складає понад 5 тис. грн., що практично у 2 рази перевищує середню заробітну плату Україні (за даними Державної служби статистики за березень 2011 року середня зарплата по Україні склала 2 531 грн.).

Протягом трьох кварталів 2011 року на реалізацію соціальних програм підприємства Групи СКМ спрямували близько 4 млрд. грн. Пріоритетними напрямами роботи в галузі соціального інвестування стали безпека праці, охорона довкілля, соціальні програми для співробітників і жителів регіонів присутності Групи, а також - благодійні і спонсорські проекти.

Водночас, інвестиції в модернізацію і придбання основних засобів підприємств Групи СКМ за звітний період склали близько 12,84 млрд. грн.

"Ми продовжуємо інвестувати в пріоритетні для нас напрями соціально відповідальної діяльності, - зазначив Олег Попов, генеральний директор компанії СКМ. - СКМ є провідним корпоративним громадянином в Україні і результати нашої діяльності за підсумками трьох кварталів 2011 року це підтверджують. У наших планах - продовження інвестицій в модернізацію виробництва і соціальні програми: до кінця поточного року ми маємо намір інвестувати близько 7 млрд. грн.".

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній і фінансовій, а також в телекомунікаціях, медіа-бізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глиновидобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні і транспортному бізнесі.

До Групи СКМ входять компанії Метінвест і ДТЕК, Перший український міжнародний банк і Ренесанс-капітал, АСКА і Аска-життя, телекомунікаційна група Vega, Медіа група "Україна" і видавничий холдинг "Сьогодні Мультимедіа", ЕСТА Холдинг (нерухомість), Український Рітейл (роздрібна торгівля), UMG (видобуток глин), Паралель (оператор ринку нафтопродуктів), Харвіст (сільське господарство), Український Аптечний Холдинг, машинобудівний холдинг "Гірські машини", транспортний холдинг "Портінвест" та інші.

Генеральний директор Компанії СКМ: Олег Миколайович Попов. 100% акцій Компанії СКМ належать бізнесменові Ринату Ахметову.