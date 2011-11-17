Депутати Європарламенту в цілому позитивно оцінюють рекомендації щодо угоди з Україною

Страсбург. Депутати Європарламенту в цілому позитивно оцінюють схвалений сьогодні Комітетом з питань закордонних справ Європарламенту проект рекомендацій щодо угоди про асоціацію з Україною.

Про це вони заявили сьогодні в коментарях кореспонденту УНІАН у Страсбурзі.

«Я думаю, це виправдане, стримане рішення, оскільки ми дали перспективу підписанню і набирання чинності угодою про асоціацію, яка дуже важлива, тому що я вірю, що ця угода має бути і буде рамковою для прогресу України в цілому, і прогресу відносин між Україною і ЄС», - заявив позафракційний депутат, колишній глава делегації у зв`язках з Україною Адріан СЕВЕРІН (Румунія).

За його словами, Комітет не ввів «непотрібних умов» для парафування угоди. Водночас А.СЕВЕРІН відзначив, що парафування – це тільки перший крок на шляху укладання угоди.

У свою чергу глава делегації у зв`язках з Україною Павел КОВАЛЬ (група європейських консерваторів і реформістів, Польща) висловив думку, що в цілому Комітет відкрив шлях для парафування угоди про асоціацію з Україною ще до кінця року. При цьому він відзначив, що на етапі парафування виставляти додаткові умови Києву було б неправильним.

«Якщо Україна хоче асоціацію з ЄС, вона має підвищити якість виборчої системи, підвищити рівень захисту прав людини, і вважаю, треба прямо про це говорити. І наскільки я розумію, українські політики розуміють, що без цього не буде ратифікації угоди про асоціацію. Але зараз говорити про те, що умовою парафування має бути серйозне реформування системи в Україні – це просто нереальність», - сказав депутат.

Депутат від групи Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів Марек СІВЕЦ (Польща), у свою чергу відзначив, що проект рекомендацій, з одного боку, дає можливість парафувати угоду про асоціацію, а з іншого – відображає серйозне занепокоєння щодо розвитку ситуації в Україні.

«Якщо говорити про паралелі зі стаканом, який наполовину повний або наполовину порожній, я б сказав, що цей стакан наповнений на одну третину, а на дві третини він порожній», - сказав М.СІВЕЦ.

Депутат від групи народних партій Ельмар БРОК (Німеччина), який запропонував ряд критичних поправок до проекту рекомендацій, відзначив, що схвалений проект має чітко продемонструвати українській владі необхідність підтримувати демократичні цінності в країні.

«Україна має рухатися до поліпшення верховенства права, інакше не буде остаточного підписання угоди про асоціацію», - сказав він.

При цьому депутат відзначив як дуже важливу поправку, запропоновану ним і схвалену Комітетом, до пункту, який передбачає підписання і підготовку до ратифікації угоди про асоціацію протягом 2012 року. Ця поправка передбачає, що підписання і підготовка до ратифікації мають відбутися протягом 2012 року за умови, що будуть реалізовані заклики до встановлення верховенства права і демократії в Україні, висловленні в резолюції Європарламенту від 27 жовтня 2011 року. У цьому документі Європарламент, зокрема, висловив занепокоєння політичними переслідуваннями, згортанням свободи слова, намірами змінити виборче законодавство. При цьому депутати в резолюції від 27 жовтня наголосили, що збереження у силі вироку колишньому прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО несе ризики для підписання і ратифікації угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Комітет з питань закордонних справ Європарламенту прийняв проект рекомендацій, в якому підтримав парафування угоди про асоціацію з Україною до кінця цього року.

Разом з тим, депутати підкреслили важливість дотримання демократичних принципів в Україні для подальшого розвитку двосторонніх відносин.

Передбачається, що проект рекомендацій буде прийнято Європарламентом на сесії на початку грудня.