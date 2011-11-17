Туск представив склад нового уряду Польщі

Варшава . Виконуючий обов`язки глави польського уряду Дональд ТУСК в четвер у Варшаві представив новий склад Кабінету міністрів Польщі, котрий зможе працювати після його затвердження Сеймом, яке заплановане на суботу, 19 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, прізвища нових міністрів Д.ТУСК назвав на прес-конференції у Варшаві після того, як вранці представив склад нового уряду Президенту Польщі Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ.

Міністерські портфелі у новому польському кабміні збережуть 8 "старих міністрів", новопризначеними стануть 11 керівників міністерств.

Серед тих, хто залишається працювати у новому уряду, віце-прем`єр та міністр економіки Вальдемар ПАВЛЯК, міністр закордонних справ Броніслав СІКОРСЬКИЙ, міністр фінансів Яцек РОСТОВСЬКИЙ, міністр культури Богдан ЗДРУЄВСЬКИЙ, міністр сільського господарства Марек САВІЦЬКИЙ, міністр регіонального розвитку Ельжбета БЄНЬКОВСЬКА, міністр науки та вищої освіти Барбара КУДРИЦЬКА та призначений у серпні міністром оборони Томаш СЕМОНЯК.

Новим міністром державного майна стане Міколай БУДЗАНОВСЬКИЙ, міністром юстиції Ярослав ГОВІН, міністром праці та соціальної політики Владислав КОШІНЯК-КАМИШ, міністром адміністрації Міхал БОНІ, міністром внутрішніх справ Яцек ЦІХОЦЬКИЙ, міністром національної освіти Кристина ШУМІЛАС, міністром навколишнього середовища Марчін КОРОЛЄЦ, міністром спорту Йоанна МУХА, міністром транспорту, будівництва та морського господарства Славомір НОВАК, міністром охорони здоров’я Бартош АРЛУКОВІЧ.

Главою урядової канцелярії (так званим міністром без портфеля) залишиться Томаш АРАБСЬКИЙ, а прес-секретарем уряду Павел ГРАСЬ.

Д.ТУСК, коментуючи склад нового кабінету, назвав його сильним завдяки тому, що він був сформований тими самими партіями, що й попередній уряд, відзначивши, що це накладає "велике зобов`язання" перед виборцями.

Водночас, як повідомив Д.ТУСК, у новому уряді не буде міністра у справах корупції, якою працювала Юлія ПІТЕРА, пояснивши це рішення тим, що у Польщі діє Центральне антикорупційне бюро (CBA).

Д.ТУСК зауважив, що планує виголосити свої ініціативи в Сеймі завтра, після чого відбудуться дебати, які завершаться голосування за затвердження складу нового уряду.

За даними глави Сейму Еви КОПАЧ, голосування відбудеться у суботу.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня очолювана 54-річним Д.ТУСКОМ партія "Громадянська платформа" (РО) виграла чергові парламентські вибори та отримала можливість сформувати уряд з партією віце-прем’єра Вальдемара ПАВЛЯКА "Польською селянською партією" (PSL).

Партія Д.ТУСКА разом з PSL у 460-місному Сеймі мають 235 депутатів (207 та 28, відповідно), що дає змогу затвердити склад уряду голосами лише цих двох партій.