Завтра в Москві президенти країн МС розглянуть договір про Євразійську економічну комісію

Москва. Завтра в Москві президенти країн Митного союзу розглянуть договір про Євразійську економічну комісію, що покликана стати наднаціональним органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента Росії.

«На розгляд президентів трьох країн також буде представлено Договір про Євразійську економічну комісію (ЄЕК) - новий інтеграційний орган, який має розпочати роботу з 1 січня 2012 р.», - зазначається у документі.

Планується наділити ЄЕК функціями з керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія – вперше в «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним щодо до держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Наголошується, що принципово важливо, що механізм ухвалення рішень у рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем`єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами у МС і ЄЕП. Колегія – це основний робочий орган, куди всі країни делегують своїх представників у статусі міжнародних незалежних чиновників. Вона готуватиме пропозиції у сфері подальшої інтеграції в рамках МС і ЄЕП.

Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва у третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.

Передбачається, що після підписання Договору глави трьох держав – вже як члени Вищої Євразійської економічної ради – затвердять Регламент ЄЕК.

Крім того, в центрі уваги московської зустрічі перебуватимуть питання діяльності МС і ЄврАзЕС, а також перспективи подальшого поглиблення інтеграції між державами «трійки» МС, у рамках якого до 1 липня 2011 р. була сформована єдина митна територія.

До підписання в ході зустрічі готується Декларація про євразійську економічну інтеграцію. У цьому документі заявляється про перехід до наступного етапу інтеграційного будівництва - Єдиному економічному простору, заснованого на нормах і принципах Світової організації торгівлі і відкритого на будь-якому етапі свого формування для приєднання інших держав.

Декларація також визначає подальші шляхи інтеграційної взаємодії у форматі «трійки», тобто є свого роду «дорожньою картою». Як кінцева мета в Декларації проголошується створення Євразійського економічного союзу.

«МС – поки у складі Білорусі, Казахстану і Росії – вже запрацював в повному обсязі, в даний час триває активна робота з удосконаленню його механізмів, наповнення договірно-правової бази. Початок роботи МС вже підвищив інвестиційну привабливість економік країн «трійки» і сприяє їх модернізації. Вже сьогодні очевидна ефективність від створення МС - тільки у першому півріччі поточного року загальний товарооборот трьох країн зріс на 40%», - наголошується в повідомленні.