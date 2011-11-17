Україна і ЄС навряд чи парафують Угоду про асоціацію на саміті 19 грудня – польський експерт

Варшава. Україна і Європейський Союз навряд чи парафують Угоду про асоціацію на саміті 19 грудня в Києві.

Як передає кореспондент УНАН у Польщі, таку думку висловив експерт Центру східних досліджень (ОSW, Варшава) Славомір МАТУШАК.

"Парафування угоди під час грудневого саміту виглядає малореальним, оскільки частина держав-членів ЄС та найбільша фракція у Європарламенті виступають за його відкладення через справу ТИМОШЕНКО", - відзначив він.

Експерт в опублікованому сьогодні спеціальному коментарі зауважив, що Київ, швидше за все, продовжує наполягати на включенні в угоду перспективи членства у Євросоюзі.

"У цій ситуації для України вигідно затримувати завершення переговорів і звинувачувати ЄС у блокуванні європейських перспектив України", - вважає польський аналітик.

Як зазначив С.МАТУШАК, українська влада готова відмовитися від перспективи членства в обмін на згоду Євросоюзу парафувати угоду про асоціацію, незважаючи на "справу ТИМОШЕНКО".

Водночас, як відзначив експерт, європейські політики наголошують, що не погодяться на парафування угоди, якщо екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО залишатиметься за гратами.

На його переконання, українська влада усвідомлює, що через політичну кризу у Євросоюзі Україна не має шансів у найближчій перспективі приєднатися до ЄС, тому виступає протии втручання Брюселя у внутрішні справи України.