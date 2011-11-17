Анонс на 18 листопада

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Тарифне свавілля: як ЖЕКи заробляють на киянах». Учасники: директор Інституту міста Олександр Сергієнко; голова об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Перший будинок" Михайло Кальтагейсер.

* Інститут енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Главком» проведе «Енергетичні дебати» на тему: «Що віддасть Україна за дешевий газ?». Учасники: президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-клуб» Олександр Тодійчук і голова правління Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Підписання меморандуму про "Спільні дії "Союзу громадян України" та "Профспілки громадян Росії" на території України". Під час прес-конференції російський письменник і публіцист, автор ряду бестселерів: «Шерше ля нафта» і «Криза. Як це робиться»,« Націоналізація рубля. Шлях до свободи Росії »Микола Старіков презентує основну ідею майбутнього меморандуму і розповість про основні кроки, які будуть вживати Спілки для досягнення поставлених цілей. Учасники: члени Центрального комітету ПГР: Микола Старіков, Олександр Куринов, Віталій Орловський; члени Національної Ради: Олексій, Наталенко Дмитро Перлин; член Київського регіонального ради: Олексій Шпичка.

* Відбудеться семінар-нарада «Шляхи впровадження концептуальних засад розвитку Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» та урочистості з нагоди 10-ї річниці створення Фонду. У програмі виступи: віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка; директора Виконавчої дирекції Фонду Едуарда Ушакова; голови Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці Василя Хари; голови правління Фонду Івана Рішняка; голови Ради Всеукраїнського об`єднання обласних організацій роботодавців у сфері будівництва, проектування та архітектури Дмитра Третьякова. Також відбудеться: відео-презентація діяльності фонду та проекту концепції розвитку і прес-конференція.

* Відбудеться публічна лекція директора Інституту міжнародної економіки Петерсена, доктора Фреда Бергстена на тему: «Як повернути світову економіку на правильний шлях?». Організатор - Фонд Віктора Пінчука. У заході візьмуть участь стипендіати програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», студенти найкращих ВНЗ України, українські експерти, політики та бізнесмени.

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