Головне на 17 листопада

Фінанси

Голова ДПСУ доручив скоротити кількість перевірок столичного бізнесу

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО доручив до кінця року скоротити кількість планових перевірок суб`єктів господарювання столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДПСУ у м. Київ, це доручення він дав сьогодні під час селекторної наради.

Кількість документальних перевірок в Києві у поточному році скоротилася на 44% порівняно з минулим роком. У план-графік перевірок включено 1,5 тис. підприємств. Рік тому цей показник складав майже 2,8 тис.

"Ініціатива про припинення перевірок малого бізнесу належала податковій службі, а вже потім була закріплена у ст. 75 Податкового кодексу України. Зміни, що відбуваються сьогодні у відомстві, спрямовані на підвищення якості перевірок, а не їх кількості" - підкреслила голова комісії з проведення реорганізації ДПА в м. Києві, директор департаменту податкового контролю ДПСУ Ірина НОСАЧОВА.

Так, у березні 2011 року в Києві кількість планових перевірок була зменшена на 19,4% порівняно з відповідним періодом минулого року, у II і III кварталах 2011 року - на 48,2% і 54,2% відповідно.

На IV квартал 2011 року, згідно з дорученням керівництва ДПСУ, зменшення кількості документальних перевірок складе 52,6% порівняно з минулим роком.

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Тенденція збільшення процентних ставок за депозитами зберігається - експерт

Тенденція збільшення процентних ставок на ринку депозитів фізичних осіб зберігається, причому в основному за вкладами у національній валюті України.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, «дана тенденція є цілком закономірною, оскільки банкам вкрай необхідні грошові ресурси, і кошти населення є одним із головних способів залучення таких ресурсів». Крім традиційних довгострокових (річних) депозитних вкладів банки зацікавлені в так званих "коротких грошах". Окремі банки помітно підвищили процентні ставки за строковими депозитами терміном розміщення на 1 місяць.

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, на кінець минулого тижня процентні ставки за депозитами у гривні склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 13% річних (середня - 8,93%), 3 місяці - від 5,5 до 20% (середня - 11,35%); 6 місяців - від 7,5 до 19% (середня - 13,18%); 12 місяців - від 10,5 до 18,28% (середня - 14,28%).

За інформацією експерта, за вкладами в доларах США встановилися такі ставки: на термін 1 місяць - від 0,75 до 6,5% річних (середня - 3,64%), 3 місяці - від 1,35 до 8% (середня - 5,04%); 6 місяців - від 1,35 до 8,5% (середня - 5,77%); 12 місяців - від 2,50 до 9% (середня - 6,45%). За депозитами в євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 5,5% річних (середня - 2,42%), 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,41% ); 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 4,07%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,78%).

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До кінця року в Києві відкриють ще два автоматизовані дозвільні центри

До кінця цього року в Києві планується відкрити ще два, вже районні, повністю автоматизовані дозвільні центри, на зразок Єдиного міського центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Руслан КРАМАРЕНКО під час круглого столу «Чи стане Київ клондайком для малого і середнього бізнесу?», організованого Інститутом Горшеніна та Фондом «Ефективне управління» в рамках загальноміського обговорення «Стратегії розвитку Києва до 2025 року».

"Ми плануємо до кінця року відкрити два таких адміністративних центри в районах – один на Лівому березі в Деснянському районі, інший на Правому - в Солом’янському. Ці центри так само будуть повністю автоматизовані і дозволять громадянам отримувати різні дозволи та погодження“, - сказав Р.КРАМАРЕНКО .

Нові центр розмістять у приміщення районних держадміністрацій. Надалі їх відкриють в усіх районах столиці.

“Ми плануємо, коли весь процес вже буде запущений, дати можливість в цих дозвільних центрах видавати те, що видається в міському. Щоб люди їхали не в одну точку, а в 11”, - додав Р.КРАМАРЕНКО.

За його інформацією, минулого тижня в Єдиному міському дозвільному центрі була зафіксована максимальна кількість людей, які пройшли за один день і отримали довільну документацію – 820 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня ц.р. у Дарницькому районі столиці, на Дніпровській набережній, 19-б, урочисто відкрили Єдиний дозвільний центр. Офіційно він розпочав роботу з 1 листопада.

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ПЕК

Янукович: переговори з «Газпромом» про ціну на газ тривають…

Напружені і складні переговори з російським «Газпромом» про узгодження ціни на поставку газу в Україну тривають, однак говорити про результати поки що рано, заявив сьогодні на зустрічі з журналістами в Одесі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, який ознайомився в ході робочої поїздки з роботою «Євротерміналу» Одеського морського торговельного порту і новоспорудженим стадіоном футбольного клубу «Чорноморець».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент наголосив, що «поки переговорний процес триває, треба пам’ятати про прислів’я: не кажи гоп… Усі, хто коментує, - хай буде це на їх совісті. Вони далекі від цього процесу. Я це свідомо кажу. Сьогодні ми як партнери (з Росією – УНІАН) знаходимося у складному переговорному процесі. Є велике бажання з обох сторін знайти прийнятне рішення. Але зарано говорити про будь-яку ціну. Хоча ми наблизились до вирішення цього питання. Але процес не завершений – він продовжується щоденно».

В.ЯНУКОВИЧ акцентував, що лише «протягом цього дня мав з цього приводу дві розмови. Рано-вранці мав розмову з учасниками переговорного процесу з боку України і після прибуття до Одеси знову телефонував, зауваживши, що «є віра в те, що ми здатні виконати цю непросту роботу. Потрібно ще трошки часу. Як тільки ми вийдемо на прийнятне рішення, безумовно, ми не триматимемо його в таємниці - повідомимо суспільству про досягнуті результати».

При підході до преси на стадіоні «Чорноморець» журналістам було дозволено поставити три запитання. Таку можливість було надано представникам партгазети «Заря региона», Одеської ДТРК і газети облради «Одеські вісті».

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Фонд Східноєвропейського партнерства готовий виділити Україні 1,5 млрд. дол. на енергоефективність

Фонд Східноєвропейського партнерства готовий виділити Україні 1,5 млрд. дол. для реалізації проектів з енергоефективності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства з енергоефективності і енергозбереження України, посилаючись на заяву голови Держенергоефективності Миколи ПАШКЕВИЧА.

«Донори Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності і навколишнього середовища готові залучити на підвищення енергоефективності української економіки близько 1,5 млрд. доларів США», – заявив М.ПАШКЕВИЧ, коментуючи результати своєї участі у засіданні Асамблеї вкладників Фонду, яке пройшло минулого тижня в Лондоні.

За словами М.ПАШКЕВИЧА, в рамках засідань були затверджені перші 7 проектів фінансування для України. Зокрема, модернізація системи центрального теплопостачання (м. Тернопіль), інвестиції в енергоефективність підприємств централізованого опалення ТЕЦ в 10 українських муніципалітетах середнього масштабу, модернізація системи центрального теплопостачання (м. Житомир), модернізація ТЕЦ (м. Львів), модернізація систем водопостачання і стічних вод (м. Миколаїв), реконструкція системи центрального теплопостачання (котельні по вулицях Сошенка і Макарова) “Теплотрансервіс” (м. Рівне), енергоефективний проект (м. Запоріжжя).

«Загальна вартість гранту на проекти становить 31 млн. євро. Першочерговими є проекти з удосконалення систем комунального опалення і проекти, які дають швидкий ефект в галузі енергозбереження», - відзначив М.ПАШКЕВИЧ. Він також підкреслив, що під час засідання ФРН, Канада і Литва висловили бажання залучитися до роботи Фонду. США, у свою чергу, поінформували про готовність надати перший транш у розмірі 1,5 млн. євро.

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Фондовий ринок

Заявки на участь в конкурсах із продажу держпакетів «Західенерго» і «Київенерго» подала ДТЕК

Заявки на участь в конкурсах з продажу державних пакетів акцій «Західенерго» і «Київенерго» подало ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДТЕК, м. Донецьк).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компаній.

Як повідомляв УНІАН, на конкурси з продажу 45,103% державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго», станом на середину сьогоднішнього дня, поки що надійшло по одній заявці. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, останній день прийому заявок на конкурси з продажу держпакетів "Західенерго" і "Київенерго", заявки прийматимуться до 18:00.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 листопада ц.р. на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли заявки від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

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На купівлю держпакета "Західенерго" надійшла одна заявка, "Київенерго" - дві

На участь в конкурсі з продажу 45,103% державного пакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» надійшла одна заявка, на конкурс з продажу 25% акцій «Київенерго» - дві заявки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, був останній день прийому заявок на конкурси з продажу держпакетів "Західенерго" і "Київенерго".

Як повідомляв УНІАН, заявки на участь в конкурсах з продажу державних пакетів акцій «Західенерго» і «Київенерго» подало ТОВ «Донбасівська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК, м. Донецьк). Про це УНІАН повідомили у прес-службі компаній.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

Станом на 10 листопада ц.р. на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли запити від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", що відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії, як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакета акцій "Західенерго" може виступити ДПЕК.

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Соцполітика

Чорнобильці Львівщини оголосили безстрокову акцію протесту

Чорнобильці Львівської області прийняли рішення не вдаватися до голодовки для боротьби за виплату пенсій, протее оголосили безстрокову акцію протесту, яку припинять після задоволення їхніх вимог.

Про це повідомила УНІАН голова Львівського обласного благодійного фонду «Діти Чорнобиля Львівщини» Валентина БУРЕНОК.

„Ми мали намір розпочати сьогодні голодовку, але стан здоров‘я більшості чорнобильців викликає занепокоєння, і ми прийняли рішення вдатися до голодовки як до крайнього заходу. Вирішили проводити безстрокове пікетування у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Щодня з 10.00 до 17.00 ми будемо проводити тут свою акцію”, - сказала В.БУРЕНОК.

За її словами, представники пікетувальників сьогодні занесли свої вимоги до Львівської облдержадміністрації, і „чекаємо на реакцію області”.

Коментуючи надану Пенсійним фондом у Львівській області інформацію, за якою цього року внаслідок судових рішень чорнобильцям уже додатково виплачено 11,4 млн. грн. пенсій, В.БУРЕНОК зауважила, що «вони не виплачують щомісячно пенсію. Може, вони рахують, що виплачено до листопада, а з листопада вони перестали виплачувати пенсії згідно із судовими рішеннями».

Сьогодні декілька десятків чорнобильців протягом робочого дня перебували у приміщенні управління Пенсійного фонду продовжуючи акцію протесту, яку розпочали 16 листопада у Львові з вимогами виконати рішення судів, які гарантують належні їм виплати.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, за 10 місяців цього року внаслідок судових рішень чорнобильцям уже додатково виплачено 11,4 млн. грн. пенсій.

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Азаров хоче створити пакет обов`язкових соціальних ліків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне створення пакета обов`язкових соціальних ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з питань ринку лікарських засобів сьогодні в Києві.

«Я вже доручав Міністерству охорони здоров`я розробити обов`язковий асортимент соціально орієнтованих лікарських засобів вітчизняного виробництва, які мають бути в обов`язковому порядку в аптеках», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що до цих пір Міністерство охорони здоров`я не зробило цього.

При цьому М.АЗАРОВ заявив, що в розміщеному на сайті міністерства проекті пакета, що включає такі ліки, немає згадки про те, що це мають бути ліки українського виробництва.

Він ще раз відзначив, що нарощування власного виробництва ліків є головною метою уряду.

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Янукович обіцяє підвищити стипендії до рівня прожиткового мінімуму

У 2012 році студентські стипендії підвищуватимуться до рівня прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ сказав журналістам в Одесі. Він зазначив, що саме таке підвищення стипендій передбачає законопроект про вищу освіту.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЯНУКОВИЧА, «розробленим законопроектом про вищу освіту передбачене поступове підвищення стипендії до прожиткового мінімуму. У нас сьогодні прожитковий мінімум 976 гривень. Ось ми маємо намір наближатися до цієї мети, яку давно ставили».

В.ЯНУКОВИЧ додав, що спільними зусиллями створюються найбільш сприятливі умови для навчання молоді. Зокрема, «сьогодні в Харкові відкривається прекрасний студентський гуртожиток більш ніж на 1200 місць. Причому таких гуртожитків найближчим часом буде відкрито шість. Хоча ми розуміємо, що потрібно в 2-3 рази більше».

«В цілому молодіжна програма заслуговує уваги з боку держави, що ми й робитимемо, незважаючи на те, що Україна переживає, як і весь світ, непрості, кризові часи», - сказав глава держави.

«Але цього року нами досягнуте зростання ВВП в обсязі 5,5%, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, завдяки чому жодного разу не зірвані соціальні виплати населенню, зарплати, пенсії. І поступово помалу їх підвищуємо: не так, як хотілося б, але доходи зростають».

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Голодуючі чорнобильці у Донецьку заявляють, що не припинять акцію

У Донецьку протестуючі чорнобильці, які розпочали 15 листопада голодовку, заявляють, що не мають наміру припиняти акцію, поки реально не побачать, що їм повернули пенсії в колишньому обсязі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комендант наметового містечка голодуючих чорнобильців, один з членів ініціативної групи протестуючих Володимир ДЕРКАЧ.

«Тільки тоді буде результат нашої акції, коли сюди приїдуть представники влади з відомістю, і ми побачимо, що вони почали повертати нам пенсійні борги. І всі, хто тут стояли в перші дні, побачать, що їм на рахунки почали надходити гроші, - сказав В.ДЕРКАЧ. - І тоді ми реально побачимо, що влада тримає слово».

Він нагадав, що вчора ввечері після телефонної розмови активістів акції з головою Донецької облдержадміністрації Андрієм ШИШАЦЬКИМ всі чорнобильці, що знаходилися в актовому залі регіонального управління Пенсійного фонду, прийняли рішення залишити приміщення, але залишитися в наметовому містечку перед будівлею на вулиці.

За словами В.ДЕРКАЧА, влада пообіцяла їм, що будуть відкликані із судів апеляційні заяви про дачу роз`яснень щодо порядку застосування рішення судів з урахуванням зміни закону про державний бюджет на 2011 рік, тобто, всі справедливо відсужені чорнобильцями пенсії, згідно із законом, не ставитимуться під сумнів і будуть повернуті людям.

«Учора нас запевнили, що відкличуть ці заяви. І коли ми побачимо повернуті гроші, ми зрозуміємо, що це працює. Доти ми стоятимемо тут», - сказав чорнобилець.

Як додав В.ДЕРКАЧ, сьогоднішня ніч пройшла спокійно, без ніяких ексцесів, «тільки було дуже холодно» (вночі у Донецьку було близько 8-10 градусів морозу - УНІАН), тому все близько 50 учасників акції ночували в одному штабному наметі, в якому є пічка-«буржуйка».

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Законодавство

ВР ухвалила Закон України «Про державну службу»

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про державну службу».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 247 із 406 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даний закон визначає, що державний службовець – громадянин України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов‘язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим. Дія цього закону не поширюється, зокрема, на: Президента України, членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів; народних депутатів України; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, крім обраних на посади у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, на яких вони працюють на постійній основі; суддів; працівників прокуратури, яким присвоюються класні чини; працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування. В законі міститься класифікація посад державної служби. Серед прав державного службовця, зокрема, є повага до його особистості, гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників та інших осіб, проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри. Також визначені обов`язки державного службовця.

Даним законом передбачено, що у разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов`язаний його виконати. У такому разі державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним у встановленому порядку, крім випадків виконання явно злочинного наказу. Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання письмового підтвердження доручення зобов’язаний письмово підтвердити або скасувати відповідне доручення.

Даним законом передбачено, що державний службовець повинен неупереджено виконувати свої службові обов’язки незалежно від партійної належності та особистих політичних переконань. Крім того, державний службовець не має права організовувати страйки та брати в них участь.

Відповідно до закону, право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) мають громадяни України, яким виповнилося 18 років, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, які вільно володіють державною мовою.

На державну службу не може вступити особа, яка: за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов`язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство іншої держави. Не допускається призначення осіб на посади державної служби, на яких вони будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам.

Особа, яка вступає на державну службу, зобов`язана до призначення на посаду державної служби вийти зі складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків суми їхньої заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80 відсотків заробітної плати державного службовця, який займає посаду державної служби відповідної підгрупи та рангу за останньою посадою державної служби. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. У разі зміни розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, здійснюється відповідний перерахунок максимального розміру пенсії.

Дисциплінарними проступками держслужбовця є, зокрема, вияв неповаги до державних символів України; порушення обмежень щодо участі державного службовця у виборчому процесі, визначених виборчим законодавством;прогул, тобто відсутність державного службовця на робочому місці більше трьох годин підряд протягом робочого дня без поважних причин; поява державного службовця на робочому місці у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп`яніння. До державних службовців застосовуються такі види дисциплінарних стягнень: зауваження; догана; сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби.

Відповідно до перехідних положень, даний закон, в разі його підписання Президентом України, набирає чинності з 1 січня 2013 року.

За пропозицією голови ВР Володимира ЛИТВИНА, Головному юридичному управлінню ВР доручено при підготовці даного закону до підписання розділити його на два закони – один з яких Закон України «Про Державну службу України, а другий – Закон «Про внесення змін до чинних законів України у зв’язку з ухваленням закону «Про Державну службу України».

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ВР ухвалила закон про вибори народних депутатів, який передбачає змішану виборчу систему

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про вибори народних депутатів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 366 народних депутатів з 404 зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема «за» проголосували 187 депутатів від фракції Партії регіонів, 62 – від "БЮТ-Батьківщини", 36 – НУ-НС, 24 – КПУ, «Реформи заради майбутнього» - 19, Народна партія – 20, позафракційні – 18.

Законом передбачено, що вибори проводитимуться за змішаною системою – 225 депутатів обираються в загальнодержавному багатомандатному окрузі за виборчими списками від політичних партій, а 225 – за мажоритарною системою.

Виборчий процес чергових виборів розпочинається за 90 днів до дня голосування.

Участь у виборах беруть тільки політичні партії, а участь блоків політичних партій не передбачена.

Крім того, законом визначено, що суб’єктами подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій є політична партія, депутатська фракція, яка зареєстрована в апараті ВР поточного скликання та всі політичні партії – суб’єкти виборчого процесу.

Кандидат в народні депутати може висуватися як за списком політичної партії, так і одночасно в одномандатному окрузі.

Обраною до Верховної Ради вважається політична партія, що отримала мінімум 5% голосів виборців і кандидат за мажоритарним округом, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

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Завтра в Україні опадів не очікується, вдень до 4° тепла

18 листопада на території України, за прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 4-9° морозу (на Південному узбережжі Криму близько 0°), вдень 2-7° тепла.

У Києві та області опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. По м. Києву температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

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