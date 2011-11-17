Курс НБУ на 18.11.11

Офіційний курс НБУ на 18.11.11100 USD США - 798.4500 (на 17 листопада - 798.3500)100 EUR - 1076.3106 (на 17 листопада - 1076.4951)10 RUR - 2.5980 (на 17 листопада - 2.5885)Облікові курси банківських металів на 18.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-140207.82 (на 17 листопада-141547.46) 961XAG10Срібло-2658.84 (на 17 листопада-2750.32) 962XPT10Платина-129189.21 (на 17 листопада-130131.05) 964XPD10Паладій-51260.49 (на 17 листопада-52611.27)

Офіційний курс НБУ на 18.11.11 100 USD США - 798.4500 (на 17 листопада - 798.3500) 100 EUR - 1076.3106 (на 17 листопада - 1076.4951) 10 RUR - 2.5980 (на 17 листопада - 2.5885) Облікові курси банківських металів на 18.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 140207.82 (на 17 листопада - 141547.46) 961 XAG 10 Срібло - 2658.84 (на 17 листопада - 2750.32) 962 XPT 10 Платина - 129189.21 (на 17 листопада - 130131.05) 964 XPD 10 Паладій - 51260.49 (на 17 листопада - 52611.27)

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