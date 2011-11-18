ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "НБУ зробив "короткі" валютні депозити ще менш привабливими для банків" пише: Нацбанк посилив резервування за короткостроковими депозитами в іноземній валюті до 7,5%. Влітку регулятор підвищив цей показник з 4 до 6%, тоді як за "довгими" валютними депозитами норматив резервування, навпаки, знизили з 4 до 2%…

http://delo.ua/finance/nbu-sdelal-korotkie-valjutnye-depozity-esche-menee-privlekatelny-168087/

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Також "Дєло" у публікації "Укртелеком" залишився без 3G-ліцензії" пише: Національна комісія з питань регулювання зв'язку видала ліцензію на надання послуг мобільному зв'язку ТОВ "ТриМоб". Саме у цю структуру "Укртелеком" збирається вивести активи, пов'язані з мобільним зв'язком…

http://delo.ua/tech/ukrtelekom-ostalsja-bez-3g-licenzii-168100/

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"Дєло" у публікації "Піратство в Україні стало справжнім бізнесом з мільйонним оборотом - Microsoft" пише: за дуже приблизними підрахунками компанії "Майкрософт Україна", щорічно українці витрачають $10 млн. на піратське програмне забезпечення, причому схеми роботи в цьому бізнесі нагадують нарко-дилерів …

http://delo.ua/ukraine/piratstvo-v-ukraine-stalo-nastojaschim-biznesom-s-millionnym-oborot-168098/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Автоцивілка" позбудеться знижок", у якому пише: автолюбителі незабаром не зможуть отримати легальну знижку у страхових компаній під час укладання договорів ОСАГО. Така заборона запропонована в новому законопроекті, уже спрямованому на перше читання. Зокрема, документ спрощує отримання відшкодування збитку здоров'ю потерпілим у ДТП. Знизити ціну полісу - до 60% - можна буде тільки за рахунок комісійних платежів страховим агентів, зазначають учасники ринку…

http://www.kommersant.ua/doc/1818537

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Рада зробила вибори", у якому пише: ВР конституційною більшістю ухвалила новий закон про вибори народних депутатів. Документ скорочує виборчу кампанію зі 120 до 90 днів, забороняє участь у виборах блоків партій, підвищує з 3% до 5% прохідний бар'єр. Майбутні парламентські вибори пройдуть за змішаною системою. Єдиним положенням, через яке президент може повернути закон в Раду, є можливість одночасного висунення кандидатів за партійними списками і мажоритарним округам. Утім, депутати домовилися "усунути неточності", перш ніж направити закон Віктору Януковичу…

http://www.kommersant.ua/doc/1818351

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Європарламент дозволить асоціювати" пише: Комітет Європарламенту із закордонних справ рекомендував Єврокомісії підписати Угоду про асоціацію між Україною і Євросоюзом до кінця 2011 р. Рішення комітету ляже в основу майбутньої резолюції Європарламенту, голосування щодо якої відбудеться на пленарній сесії на початку грудня. Депутати Європарламенту визнають право України на європейську перспективу, наполягаючи на дотриманні демократичних стандартів…

http://state.eizvestia.com/full/evroparlament-razreshit-associirovat

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Пігулку опустять в ціні", у якому пишуть: доки весь цивілізований світ економить заміщенням оригінальних препаратів генериками, Україна намагається просто проконтролювати націнки на ліки в аптеках, де їх рівень доходить до 40% замість дозволених 10-15%…

http://markets.eizvestia.com/full/tabletku-opustyat-v-cene

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"Економічні вісті" публікують матеріал "Платинум Банк" продає ліцензію", у якому пишуть: "Платинум Банк" запропонував на продаж придбаний на початку поточного року банк "Схід", заздалегідь вичистивши його баланс. Утім не лише від зайвих банківських ліцензій позбавиться фінустанова - відбудуться зміни і у складі акціонерів групи …

http://finance.eizvestia.com/full/platinum-bank-prodaet-licenziyu

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Газета "Сьогодні" в публікації "На держслужбі підвищать зарплати, але змусять раз на рік складати іспит" пише: при цьому норму про пільговий кредит на житло із закону прибрали …

http://www.segodnya.ua/news/14311120.html

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Також "Сьогодні" в публікації "Квитки на захід осіли у спекулянтів, а "Укрзалізниця" обіцяє додати потягів" пише: у "ділків" можна купити квитки на Новорічні свята у Львів - але на 60-70 гривен дорожче…

http://www.segodnya.ua/news/14311118.html

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Сайт "Уніан-економіка" у публікації "Банківський "неліквід" викинуть на ринок" пише: у Раді зареєстрований закон про принципи продажу частки акцій держави в капіталізованих за час кризи банках. Головним розпорядником залишається Мінфін, у нього з'явиться радник. Особливо не пощастить екс-власникам банків...

http://economics.unian.net/rus/detail/110243

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" у публікації "Обіцянка Путіна пенсіонерам обернеться новими податками" пише: уряд РФ готовий вводити нові податки - інакше не впоратися з обіцянкою Володимира Путіна збільшувати пенсії, але не підвищувати пенсійний вік…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1425171/nalog_na_populyarnost

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Також "Відомості" у публікації "Центробанк може обмежити прибутковість банківських депозитів" пишуть: Міністерство фінансів пропонує Центробанку регулювати розмір ставок за вкладами фізичних осіб. ЦБ може отримати право встановлювати верхню і нижню межі прибутковості депозитів…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1425168/vklad_minimalnyj

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Євразійські комісари отримають статус федеральних міністрів" пише: Росія, Білорусія і Казахстан підпишуть договір про створення Євразійської економічної комісії. "Ізвєстія" дізналися, як працюватиме головний орган майбутнього Євразійського союзу…

http://izvestia.ru/news/507125

(УНІАН)