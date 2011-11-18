Азаров не полетить сьогодні у Луганськ. Прем"єр буде в Раді

Запланована на сьогодні робоча поїздка прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Луганська не відбудеться.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, поїздку скасовано у зв`язку з участю прем`єра в засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, у ході робочої поїздки до Луганська планувалася участь прем`єра у відкритті кардіологічного центру. Також М.АЗАРОВ повинен був відвідати Центр адміністративних послуг і прочитати лекцію студентам Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.