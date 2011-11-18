Уряд має намір перейти на електронний документообіг

Уряд, у рамках дерегулювання економіки, має намір поступово перейти від паперового документообігу на електронний.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ у коментарі журналістам, повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем`єра.

Як приклад він навів існування в Україні великої кількості реєстрів - від реєстру прав власності на нерухомість до реєстру підприємств.

«У спілкуванні з державою представники бізнесу і окремі громадяни вимушені постійно отримувати всілякі виписки, довідки тощо. Органи влади повинні мати доступ до всіх цих реєстрів, і чиновник сам одержуватиме всю інформацію. Людина не повинна витрачати час на ходіння по інстанціях і довжелезні черги. Якщо чиновнику для якоїсь справи потрібна паперова виписка, він повинен зайти зі свого комп`ютера у відповідний реєстр, роздрукувати потрібну інформацію і долучити її до справи», - сказав А.КЛЮЄВ.

За його словами, таке завдання поставив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, тому розробка відповідної законодавчої бази - серед урядових пріоритетів. При цьому перший віце-прем`єр не уточнив запланованих термінів досягнення цієї мети.

Він зазначив, що планується також скорочення паперового документообігу і для процедур відкриття і закриття бізнесу.

Коментуючи ухвалення 16 листопада Кабінетом міністрів модельного статуту для товариств з обмеженою відповідальністю, А.КЛЮЄВ повідомив, що це найпоширеніша форма реєстрації юридичних осіб. За даними Єдиного державного реєстру підприємств і організацій, ТОВ становлять 36% від загальної кількості суб`єктів господарювання.

«Модельний статут дозволить спростити процедуру утворення нового підприємства. Якщо цей, скажімо так, рамковий статут підходить засновникам нового бізнесу, вони зможуть прийняти його як власний засновницький документ. Це практика законодавства європейських країн», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, уряд також має намір розробити модельні статути для інших організаційних форм підприємницької діяльності.