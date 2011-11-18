У Києві затвердили програму Новорічних та Різдвяних заходів

У Києві затверджена програма загальноміських Новорічних і Різдвяних заходів.

Відповідне рішення КМДА оприлюднили на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з документом, Свято відкриття Головної новорічної ялинки і Новорічних ялинок в районах відбудеться 17 грудня.

Затвердженою програмою передбачено, що новорічні святкові заходи почнуться в столиці 15 грудня показом у Київському національному академічному театрі оперети спектаклю для дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей "Пригоди бременських музикантів" з врученням солодких подарунків. Свято Святого Миколая для дітей-сиріт, вихованців шкіл-інтернатів і дитячих будинків 16 грудня організовують в Київському палаці дітей і юнацтва. Починаючи з 19 грудня, дитячі святкування будуть проведені в інших закладах, у тому числі Колонному залі КМДА.

Традиційний парад Дідів Морозів-волонтерів пройде в столиці 24 грудня з 15.00 до 16.00 (від кінотеатру "Орбіта" до будівлі КМДА). Свято зустрічі Нового 2012 року "Ніч на Майдані" почнеться о 21.00 31 грудня, і триватиме до 6.00 1 січня.

7 січня на Майдані Незалежності відсвяткують також Різдво Христове.

19 січня свято Хрещення проведуть на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору УПЦ і традиційно - в Гідропарку.

У плані робіт передбачено, що головна ялинка країни буде змонтована до 15 грудня, а демонтована до 23 січня. Святкове оформлення центру столиці передбачено здійснити до 10 грудня.

У КМДА зазначають, що цього року киян чекають особливі сюрпризи, які поки тримають у таємниці. Зокрема, це стосується і новорічної ялинки на головній площі країни.

"Оскільки Новий 2012 рік буде особливим і дуже важливим для Києва, то і Новорічна ніч-2012 повинна стати особливою для киян і гостей столиці. Саме тому ми приготували багато неочікуваних приємних сюрпризів», – сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.