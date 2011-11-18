Президент звільнив Гавриша з посади першого заступника секретаря РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Степана ГАВРИША з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ розміщено на сайті глави держави. С.ГАВРИША звільнено відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. Як повідомляв УНІАН, В.ГАВРИША було призначено на посаду першого заступника cекретаря РНБО 18 січня 2008 року.

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