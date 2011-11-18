ЄЕП буде відкритий для приєднання інших держав – декларація президентів РФ, Казахстану і Білорусі

Москва. Єдиний економічний простір (ЄЕП) Росії Білорусі і Казахстану на будь-якому етапі свого формування і функціонування буде відкритий для приєднання інших держав.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться у Декларації про євразійську економічну інтеграцію, яку сьогодні в Кремлі підписали президенти Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

«ЄЕП на будь-якому етапі свого формування і функціонування буде відкритий для приєднання інших держав, що розділяють цілі і принципи Союзу і готові до їх реалізації», - наголошується в документі.

Також президенти заявляють про набуття чинності міжнародними договорами, що формують правову основу ЄЕП, який почне працювати з 1 січня 2012 року і забезпечить свободу руху товарів, послуг, капіталу і трудових ресурсів.

У документі наголошується, що ЄЕП грунтується на принципах дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, включаючи повагу суверенітету і рівність держав, затвердження основоположних прав і свобод людини, правової держави і ринкової економіки.

У своїй практичній співпраці держави ЄЕП керуються нормами і правилами Світової організації торгівлі і підтверджують важливість приєднання усіх трьох держав до цієї Організації.

В рамках ЄЕП планується взаємодія у наступних основних напрямах: забезпечення ефективного функціонування спільного ринку товарів, послуг, капіталу і трудових ресурсів; формування узгодженої промислової, транспортної, енергетичної і аграрної політики, поглиблення виробничої кооперації, включаючи можливе створення спільних транснаціональних корпорацій; подальше зближення, гармонізація національних законодавств, а також їх уніфікація у сферах, визначених угодами, що становлять договірно-правову базу Єдиного економічного простору; розробка і здійснення узгодженої економічної політики, перехід до узгодження параметрів основних макроекономічних показників держав-членів, поглиблення співпраці у валютній сфері; поглиблення співпраці з метою забезпечення економічної безпеки у всіх її аспектах; співпраця у питаннях міграційної політики; забезпечення сумісності стандартів освіти; всебічний розвиток співпраці у сфері культури, зв`язків по лінії парламентів і ділових співтовариств, контактів між людьми; подальший розвиток міжрегіональної і прикордонної співпраці, формування ефективних структур міжрегіональної взаємодії; вдосконалення і розвиток наднаціональних інститутів; розвиток співпраці у сфері зовнішньої політики з питань, що представляють взаємний інтерес.

Сторони прагнутимуть завершити до 1 січня 2015 року кодифікування міжнародних договорів, що становлять нормативно-правову базу Митного союзу і Єдиного економічного простору, і на цій основі створити Євразійський економічний союз.