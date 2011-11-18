Через падіння крану в Дніпро потрапили паливно-мастильні матеріали

У Києві внаслідок падіння плавучого крану на будівництві Подільського мостового переходу стався вилив паливно-мастильних матеріалів у Дніпро.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Наразі Державна екологічна інспекція України ліквідовує наслідки аварії на річці Дніпро. Відібрано проби на місці аварії. Спільно із працівниками МНС проводяться роботи з недопущення подальшого розливу матеріалів по Дніпру.

За попередньою інформацією, плавучий кран, який експлуатувався для монтажу арок мостопереходу, належить компанії «Планета-Міст», йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві поблизу Гаванського мосту на будівництві Подільського мосту в річку Дніпро впав кран вантажопідйомністю 3 тис. тонн.