Євразійській економічній комісії передадуть 175 національних повноважень

Москва. Упродовж 5 років Євразійській економічній комісії буде передано 175 національних повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Нурсултан НАЗАРБАЄВ сказав у Кремлі після підписання договору про Євразійську економічну комісію.

«За 5 років наднаціональному органу будуть передані 175 національних повноважень», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Він зазначив, що критики створення Євразійського союзу говорять, що втрачається суверенітет, але ніхто не повідомляє, що країни-члени «отримують великий суверенітет над усіма нами, включаючи Росію, тому, що ми голосуємо консенсусом і вирішуємо питання разом».

Президент Казахстану упевнений, що висловлювання, про те, що Росія відновлює імперію, необгрунтовані.

Він підкреслив, що Радянський союз існував за жорсткої адміністративно-командної системи і тотальної державної власності на засоби виробництва, а також єдиної комуністичної ідеології.

«Нам треба говорити людям, що це якісь незрозумілі фантомні страхи наших опозиціонерів, або просто ворогів, які не хочуть мати таку інтеграцію на цій території», - зазначив він.

У свою чергу, президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Євразійська економічна комісія - це головний наднаціональний орган МС і ЄЕП.

«Я пам`ятаю дуже багато розмов про наднаціональний орган – ці розмови велися і в СНД, хтось був прямо проти цього, хтось із тремтінням у голосі це вимовляв. Говорили, що це забороняє їх внутрішня правова база, перш за все, Конституція» - зазначив він.

За його словами, цьому органу передані певні повноваження, і «ми цього не боїмося».

Він зазначив, що будь-яке питання може бути винесено на рівень президентів і вирішено консенсусом, і «побоюватися нічого»

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що успіх ЄЕК важливий не лише для держав-членів, але й найближчих сусідів.

Нагадаємо, сьогодні у Москві президенти РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали договір про створення Євразійської економічної комісії (ЄЕК) - наднаціонального органу, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна приступити до роботи з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями зі здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія – вперше у «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним стосовно держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм ухвалення рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем`єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами у МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.