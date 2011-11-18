Анонс на 21 листопада

* Конференція на тему: «100 днів по тому: результати об`єднання ПУМБ і Донгорбанк». Питання: Об`єднання ПУМБ і Донгорбанк: основні досягнення; Стратегія розвитку ПУМБ: подальші кроки; Презентація результатів роботи та фінансових результатів за 9 місяців. Учасники: Костянтин Вайсман, голова Правління ПУМБ; Ілля Архипов, голова Наглядової ради ПУМБ.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Дешевий газ для України - побажання чи реальність?». Учасники: голова правління Альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик; заступник директора з наукової роботи Інституту газу НАН України Віктор Жовтянський.

* В інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція на тему: «Брак житла для вболівальників ЄВРО-2012: помилки влади та реалії ринку». Під час прес-конференції представники Центру споживчого контролю «ЧЕК» анонсують результати дослідження ринку готельних послуг на маршрутах прямування гостей ЧЄ-2012.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ціна перебування Чорноморського флоту Росії в Криму». Учасники: директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак і директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій Згурець.

* Відбудеться прес-конференція, присвячена щорічній церемонії нагородження "Ukrainian travel awards 2011 - відкрий Україну". Учасники: перший заступник міністра курортів і туризму АРК Крим Олександр Лієв; голова державного агентства України з туризму та курортів Дмитро Заруба, віце-президент Асоціації курортологів і фізіотерапевтів України Броніслав Омецинський; президент Асоціації малих готелів та апартаментів України Олена Шаповалова; співачка Злата Огневич; шеф-редактор "Української туристичної газети"Яна Слабінська.

* Комітет ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва проводитиме громадське обговорення законопроекту про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» (реєстр. № 8757).

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