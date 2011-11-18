Головне на 18 листопада

Фінанси

НБУ підвищив норми резервування для банків за короткостроковими депозитами в інвалюті

Національний банк України підвищив норми обов`язкових резервів за короткостроковими коштами і депозитами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті з 6% до 7,5%.

Це передбачено постановою регулятора від №407, яке набуде чинності 30 листопада 2011 року.

При цьому норма резервування за депозитами до запитання і коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб в інвалюті залишилася на рівні 8%.

Норматив резервування за довгостроковими коштами і вкладами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті, а також за коштами, залученими від нерезидентів в інвалюті, встановлено на рівні 2%.

Норматив резервування за всіма залученими коштами у гривні становить 0%.

На сьогодні діє норма, згідно з якою банки повинні перераховувати щодня на окремий рахунок в НБУ 100% суми сформованих обов`язкових резервів. З 30 листопада регулятор пом`якшує цю норму і дозволяє перераховувати на окремий рахунок в НБУ 70% суми резервів, а залишок – на кореспондентський рахунок комбанку в НБУ. При цьому на початок кожного дня на коррахунку повинна бути сума не менш як 25% суми резерву.

Згідно з циркулярами НБУ, суми обов`язкових резервів, які розміщуються на окремому рахунку в Нацбанку, використовувати упродовж дня заборонено, тоді як суми резервів на коррахунках можуть використовуватися упродовж дня для проведення операцій.

Свої дії регулятор мотивує тим, що «нестабільність міжнародних фінансових ринків зумовлює необхідність завчасної мінімізації пов`язаних з нею ризиків». В НБУ стверджують, що ці ризики почали проявлятися з третього кварталу ц.р. в економіці країни. Зокрема, це проявлялося у збільшенні попиту на іноземну валюту, а також у збільшенні частки вкладів в іноземній валюті у структурі банківських депозитів.

У Нацбанку підкреслюють, що зусилля регулятора направлені на дедоларизацію економіки і створення преференційних умов резервування під кошти, залучені в національній валюті.

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Янукович схвалив зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (№8521).

Законом визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати на спрощеній системі. До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб та сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу, який не перевищує 3 млн. грн., та кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Ці підприємці мають сплачувати податок на рівні 3% чи 5% в залежності від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.

До четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 5 млн. грн., і вони можуть наймати 50 осіб. Вони сплачуватимуть податок на рівні 3% чи 5%.

Законом передбачено, що під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту взуття; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів із шкіри, хутра, виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; виготовлення текстильних виробів і текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту одягу і побутових текстильних виробів; виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту трикотажних виробів; виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту і реставрації килимів та килимових виробів; виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів.

Крім того, у цьому переліку: виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням; технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури; послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; послуги з ремонту годинників; послуги з ремонту велосипедів; послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку і металовиробів; виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту ювелірних виробів; прокат речей особистого користування та побутових товарів; послуги з виконання фоторобіт; послуги з оброблення плівок; послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; послуги перукарень; ритуальні послуги; послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; послуги домашньої прислуги; послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: діяльність з організації і проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації та проведення гастрольних заходів.

Відповідно до закону, платники єдиного податку звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати і подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та вже оподатковані; податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку; земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У законі визначено порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.

Довідка УНІАН. Підприємці вимагали, щоб Президент України ветував цей закон. На думку експертів, закон спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу.

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ВР планує переглянути ставки деяких податків та зборів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 243 народних депутатів з 312, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, у проекті пропонується збільшити ставки з таких податків і зборів: акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; плата за користування надрами для видобування корисних копалин; плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин; податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Розрахунки щодо пропонованого перегляду ставок податків і зборів виконані з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік».

Так, враховуючи сфери застосування податків і зборів, ставки акцизного податку, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, екологічного податку, податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, та збору за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2011 році збільшені на 8,9 відсотка.

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, збору за спеціальне використання води та збору за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у 2011 році збільшені на 11,3 відсотка.

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ПЕК

Україна за 10 місяців збільшила експорт електроенергії на 57,9%

Україна в січні-жовтні збільшила експорт електроенергії на 57,9% або 1,829 млрд. кВт/год, у порівнянні з січнем-жовтнем 2010 року - до 4,987 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

У жовтні експорт електроенергії з України виріс на 82,4% або на 339,5 млн. кВт/год порівняно з жовтнем 2010 року - до 751,6 млн. кВт/год.

У січні-жовтні експорт української електроенергії в країни Східної Європи збільшився більш ніж у 3,1 разу або на 1,687 млрд. кВт/год, - до 2,469 млрд. кВт/год.

Нагадаємо, що експортером з українського боку в східноєвропейському напрямку є ТОВ "Східенерго", яке входить в структуру приватного енергохолдингу ДТЕК.

Зокрема, за вказаний період експорт української електроенергії в Угорщину виріс у 4,6 разу - до 1,865 млрд. кВт/год, у Словаччину - в 1,8 разу, до 571,7 млн. кВт/год.

У жовтні ТОВ "Східенерго" після майже дворічної перерви експортних постачань в цьому напрямку поставила в Польшу 25,4 млн. кВт/год.

Експорт електроенергії в Молдову, який здійснює дочірня компанія ДТЕК ТОВ "Пауер Трейд", за підсумками січня-жовтня виріс до 536 млн. кВт/год проти 19,9 млн. кВт/год за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, комерційні постачання електроенергії в цьому напрямку "Пауер Трейд" розпочала з квітня 2011 року.

З початку року у Білорусь ТОВ "Східенерго" і ДПВД "Укрінтеренерго" експортували 1,927 млрд. кВт/год, що на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2010 року. Нагадаємо, у травні українські компанії призупиняли експорт електроенергії у Білорусь у зв`язку з неплатоспроможністю білоруських контрагентів на тлі різкої девальвації національної валюти Білорусі. Експорт в цьому напрямку було відновлено 1-2 липня, після погашення білоруськими контрагентами заборгованості за колишні постачання.

Крім того, у травні-червні у рамках договору про почасову міждержавну торгівлю електроенергією, ДПВД "Укрінтеренерго" поставило в Росію 55,5 млн. кВт/год електроенергії, тоді як в січні-квітні поточного року постачання в цьому напрямку не здійснювали.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК "Укренерго" доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.

Україна у 2010 році збільшила експорт електроенергії на 2,7% або 109,8 млн. кВт/год порівняно з 2009 роком - до 4,218 млрд. кВт/год.

У 2010 році експорт електроенергії з українського боку здійснювали ТОВ "Східенерго" (ДТЕК) - східноєвропейський і білоруський напрямки, ТОВ "Пауер Трейд" (ДТЕК) - молдавський напрям, ДПВД "Укрінтеренерго" - білоруський напрям.

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«Газ України» припиняє діяльність і приєднується до «Нафтогазу»

Дочірня компанія "Газ України" НАК "Нафтогаз України" відповідно до наказу Міністерства енергетики і вугільної промисловості України (№656 від 27 жовтня) оголосила про припинення своєї діяльності і приєднання до "Нафтогазу".

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому сьогодні в газеті "Урядовий кур`єр".

"Газ України" повідомляє про припинення своєї діяльності і приєднання до правонаступників: НАК "Нафтогаз України" і дочірнього підприємства "Будівельник" НАК "Нафтогаз України", - сказано у повідомленні.

Претензії кредиторів приймаються до 20 січня 2012 року.

Як повідомляли, раніше "Нафтогаз України" переуклав на себе усі договори на постачання природного газу з підприємствами з газопостачання і газифікації (обл- і міськгазами) та підприємствами комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які раніше були оформлені на ДК "Газ України".

НАК "Нафтогаз України" нині також проводить кампанію з укладання договорів на постачання газу з промисловими підприємствами, які раніше співпрацювали з ДК "Газ України".

Видання "Дзеркало тижня. Україна" (№35 від 30 вересня 2011 року) повідомляло з посиланням на копію протоколу (№164 від 26 серпня 2011 року) засідання правління НАК "Нафтогаз України", на якому нібито було прийнято рішення передати функції з реалізації природного газу від ДК "Газ України" апарату НАК "Нафтогаз України".

На думку правління НАК "Нафтогаз України", передача функцій реалізації природного газу дозволить уникнути дублювання функцій, а також значно поліпшить розрахунки за реалізований природний газ.

Нагадаємо, ДК "Газ України" була створена у грудні 2000 року.

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Росія просить Францію посприяти у наданні «Південному потоку» пріоритетного статусу в ЄС

Москва. Росія просить Францію сприяти у наданні проекту «Південний потік» пріоритетного статусу в Європейському союзі.

Про це йдеться у підсумковому документі XVI засідання російсько-французької комісії з питань двосторонньої співпраці на рівні глав урядів, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Російська сторона звернулася до Франції з проханням сприяти у наданні проекту «Південний потік» статусу «проекту Європейського інтересу», а також укладенні між Росією і ЄС міжнародної Угоди про співпрацю в реалізації трансграничних інфраструктурних проектів з експорту природного газу з Російської Федерації до ЄС і спільній роботі електроенергетичних систем», йдеться у документі.

Франція підкреслила, що майбутня угода між Росією і ЄС покликана створити прозорі і сприятливі рамки для забезпечення енергобезпеки Росії і ЄС.

Сторони підтримують співпрацю між ВАТ «Газпром» і компанією «Тоталь» за проектом освоєння Штокманського газоконденсатного родовища і наголосили на необхідності ухвалення до кінця року інвестиційного рішення за цим пріоритетним проектом. Французька сторона вважає, що, враховуючи високу вартість проекту, розробка Штокмановського родовища вимагає також внесення змін до податкових умов, включаючи, зокрема, звільнення від зборів на видобування і від експортних зборів.

Також відзначено успішний хід реалізації проекту розробки Хар‘ягінського родовища компаніями ВАТ «Зарубежнефть», компанією «Тоталь» й іншими акціонерами. Сторони дали позитивну оцінку входженню компанії «Тоталь» в акціонерний капітал ВАТ «Ямал-СПГ» і ВАТ «Новатек».

Сторони вітали успішний розвиток співпраці компанії «Тоталь» і ВАТ «Новатек» у рамках діяльності спільного підприємства з реалізації проекту проведення техніко-економічного обгрунтування і розробки Термокарстового газоконденсатного родовища.

Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз відмовив "Газпрому" в особливому правовому статусі для газопроводу "Південний потік".

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Соцполітика

Азаров обіцяє інвалідам-чорнобильцям підвищення пенсій до 3-4 тис. грн.

Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення пенсій інвалідам-чорнобильцям до 3-4 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під часі відвідин міського центру радіаційного захисту від наслідків Чорнобильської катастрофи.

«Підвищимо пенсію чорнобильцям-ліквідаторам - інвалідам І групи, ІІ групи, ІІІ групи. Потім підемо далі», - пообіцяв М.АЗАРОВ.

Він пояснив, що Кабмін розглядає можливість виплати пенсій інвалідам І групи на рівні 4 тис. грн., ІІ - 3,5 тис. грн., ІІІ - 3 тис. грн..

Крім того, М.АЗАРОВ наголосив, що і в подальші роки уряд має намір підвищувати пенсії чорнобильцям, а також проводити реконструкцію лікарень для них по всій Україні.

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Будівництво

Процедуру встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги удосконалять

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 237 народних депутатів з 322, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачає, що порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх в дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів.

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Україна до кінця 2013 року погодить з Росією орендну вартість землі для Чорноморського флоту

Кабінет Міністрів України постановою № 1172 від 16 листопада 2011 року затвердив критерії розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим.

Текст відповідної постанови розміщений на Урядовому порталі.

Водночас уряд доручив Державному агентству земельних ресурсів, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони, Фонду державного майна до 2013 року завершити погодження документів з інвентаризації та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України.

Уряд також рекомендував відповідним органам місцевого самоврядування Криму провести грошову оцінку земельних ділянок, що використовуються ЧФ РФ на території України, та встановити розмір орендної плати за користування такими земельними ділянками на рівні 3% їх нормативної грошової оцінки на 2013 рік і 4% - для розрахунку на 2014 та наступні роки.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

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Промисловість

«Індар» належить державі - Аніщенко

Підприємство "Індар" належить державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в парламенті під час Години питань до уряду заявив міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО.

Він підкреслив, що "зараз є рішення київського суду щодо того, що контрольний пакет акцій на суму майже 11 млн. переходить до ДАК "Укрмедпром".

При цьому міністр додав, що на це рішення подана апеляція, і "її розглядатимуть наприкінці цього місяця".

Відповідаючи на питання народних депутатів щодо якості інсулінів, які виробляє "Індар", О.АНІЩЕНКО сказав, що підприємство виготовляє якісні інсуліни.

"За останній час немає ніяких претензій до цього підприємства", - сказав він.

Він зазначив, що продукція "Індару" стовідсотково покриває потреби українців в інсулінах.

"Зараз на складах цього підприємства є залишок продукції на 24 млн. грн.", - додав міністр.

Довідка УНІАН. ЗАТ "Індар" засноване 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України "Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів". Підприємство випускає понад 60% інсулінів, які виробляють в Україні. Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій "Індару" до статутного фонду ДАК "Укрмедпром".

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців "Беркуту" увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгенія КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ "Індар", які незаконно були передані офшорній компанії "Сторк Холдингз Лімітед".

Таким чином суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії "Укрмедпром" право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ "Індар", які витребувані у вказаної компанії і мають бути повернені державі, повідомили в ГПУ.

*** В Україні зареєстровано 1 млн. 200 тис. хворих цукровим діабетом, з яких 184 тис. - інсулінозалежні, серед них - 8 тис. дітей.

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«Укрспецекспорт» поставив до Іраку перший із шести українських Ан-З2

18 листопада український літак Ан-32 прибув до Іраку відповідно до україно-іракської міжурядової угоди.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної корпорації «Укрспецекспорт».

Як зазначають у прес-службі корпорації, Ан-32 приземлився в міжнародному аеропорту «Багдад», де відбулася його офіційна передача Міністерству оборони Республіки Ірак.

«Це – перший літак із шести, які Україна повинна поставити до Іраку в рамках угоди. Другий Ан-32 буде відправлено до Іраку на початку грудня цього року, решта – в 2012 році. Виконання контракту відбувається своєчасно й у повній відповідності до встановлених домовленостей», - йдеться в повідомленні «Укрспецекспорту».

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Україна підписала з Іраком контракт на постачання товарів військового призначення й надання послуг у сфері військово-технічного співробітництва на суму понад 550 млн. дол.

Довідка УНІАН. Багатоцільовий літак Ан-32, розроблений КБ ім. Антонова, призначено для перевезення вантажів на лініях малої та середньої дальності. Літак може використовуватися в умовах спекотного клімату й кліматичних особливостей, характерних для Іраку.

Завдяки своїй конструкції та потужним двигунам, розміщеним на поверхні крила, може робити зліт і посадку на грунтових аеродромах із короткою злітною смугою. Літак обладнано пристроями для автоматичного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт; має високу маневреність при польотах на аеродромах зі складними підходами, а також високогірних аеродромах, розміщених на висотах до 4 500 метрів над рівнем моря.

Літак можна використовувати для перевезення людей, поранених, а також десантування парашутистів і вантажів.

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Фондовий ринок

Заявки на участь у конкурсах щодо «Західенерго» та «Київенерго» подали ДТЕК і «Полтаваобленерго»

Заявки на участь у конкурсі з продажу 25-процентного держпакету акцій "Київенерго" подали ДТЕК і ПАТ "Полтаваобленерго"; заявку на участь у конкурсі з продажу 45,103% держпакету "Західенерго" також подала компанія ДТЕК.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, учора був останній день прийому заявок на оголошені ФДМУ конкурсу з продажу акцій цих енергокомпаній, назви компаній - потенційних учасників були оприлюднені сьогодні Фондом після розкриття їх заявок.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" складає 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій "Київенерго" - 432 млн. 305 тис. грн.

На 10 листопада на ознайомлення з конкурсною документацією щодо "Київенерго" надійшли запити від чотирьох компаній, щодо "Західенерго" - від двох.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що в Україні реальними покупцями "Київенерго", які відповідають конкурсним вимогам, можуть виступити такі компанії як "Луганське енергетичне об`єднання", "Сервіс-Інвест", "Полтава-", "Львів-" і "Київобленерго". На його думку, реальним покупцем держпакету акцій "Західенерго" може виступити ДТЕК.

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Агро

Азаров доручив МОЗ створити держпідприємство із закупівлі ліків

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству охорони здоров`я створити державне підприємство із закупівлі ліків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ повідомив сьогодні під час відвідування Київського міського центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

"Потрібно створити державне підприємство із закупівлі ліків. Цим ми створимо конкуренцію тим аптекам, які продають ліки за спекулятивними цінами. Ми напряму укладатимемо угоди з виробниками лікарських засобів і забезпечимо свої лікарні необхідною кількістю ліків за доступними цінами", - наголосив М.АЗАРОВ.

Крім того, глава уряду нагадав, що вчора під час наради з питань доступності для населення лікарських засобів доручив невідкладно підготувати зміни до законодавства, які передбачатимуть при встановленні факту завищення цін на ліки негайне позбавлення ліцензії та закриття такої аптеки.

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Міжнародні відносини

ЄС не скасовував запланованого на 19 грудня саміту з Україною - Тейшейра

Варшава. Європейський Союз не приймав рішення про скасування запланованого на 19 грудня саміту з Україною у Києві.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сьогодні у Варшаві сказав голова Представництва Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕРА.

Він відзначив, що ЄС визначив дату грудневого саміту, зауваживши, що, за його даними, нічого в цій справі поки що не змінилося.

"Прогнозується, що відбудеться", - сказав він.

"Саміти не повинні обов`язково відбуватися лише коли є позитивна атмосфера", - додав посол ЄС в Києві, зауваживши, що це щорічна подія.

Водночас Ж.ТЕЙШЕРА не виключив можливості, що європейські політики через досі невирішену справу ув`язненої вже більше трьох місяців Юлії ТИМОШЕНКО можуть відмовитися від проведення грудневого саміту з Україною, але не уточнив, коли може бути ухвалене остаточне рішення та від чого це залежатиме.

"Я не знаю, все може бути у житті... це не моє рішення", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада України відмовилася декриміналізувати статтю Кримінального кодексу, за якою на початку жовтня до семи років позбавлення волі була засуджена Ю.ТИМОШЕНКО, що мало забезпечити її звільнення та парафування договору про асоціацію між Україною та ЄС на грудневому саміті.

Представник Польського Президентства в ЄС на умовах анонімності сказав агентству УНІАН, що в таких умовах європейські політики можуть скасувати запланований на 19 грудня саміт в Києві.

Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, коментуючи справу, назвав все ще можливим парафування документу, але, за його словами, це залежатиме від внутрішньої ситуації в Україні.

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РФ, Білорусь і Казахстан підписали договір про створення Євразійської економічної комісії

Москва. У Москві президенти РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали договір про створення Євразійської економічної комісії (ЄЕК) - наднаціонального органу, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, церемонія підписання договору відбулася сьогодні у Кремлі.

На прес-конференції після зустрічі глав держав Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що, окрім договору про Євразійську економічну комісію, президенти трьох країн підписали декларацію про євразійську економічну інтеграцію і регламент Євразійської економічної комісії.

«Тим самим зроблено черговий і потужний крок на шляху створення Євразійського економічного союзу, який визначатиме майбутнє трьох країн», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що підписання документів було заплановане на грудень, але це відбулося раніше за ініціативи Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.

Також на прес-конференції Д.МЕДВЕДЄВ підписав лист і вніс до Державної думу РФ на ратифікацію договір про ЄЕК.

Він висловив сподівання, що до кінця року парламенти усіх трьох країн ратифікують підписані сьогодні документи.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Євразійський економічний союз може бути створений раніше 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна приступити до роботи з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями зі здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія – вперше у «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним стосовно держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм ухвалення рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем`єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами у МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.

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Євразійській економічній комісії передадуть 175 національних повноважень

Москва. Упродовж 5 років Євразійській економічній комісії буде передано 175 національних повноважень.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент РФ Нурсултан НАЗАРБАЄВ сказав у Кремлі після підписання договору про Євразійську економічну комісію.

«За 5 років наднаціональному органу будуть передані 175 національних повноважень», - сказав Н.НАЗАРБАЄВ.

Він зазначив, що критики створення Євразійського союзу говорять, що втрачається суверенітет, але ніхто не повідомляє, що країни-члени «отримують великий суверенітет над усіма нами, включаючи Росію, тому, що ми голосуємо консенсусом і вирішуємо питання разом».

Президент Казахстану упевнений, що висловлювання, про те, що Росія відновлює імперію, необгрунтовані.

Він підкреслив, що Радянський союз існував за жорсткої адміністративно-командної системи і тотальної державної власності на засоби виробництва, а також єдиної комуністичної ідеології.

«Нам треба говорити людям, що це якісь незрозумілі фантомні страхи наших опозиціонерів, або просто ворогів, які не хочуть мати таку інтеграцію на цій території», - зазначив він.

У свою чергу, президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО підкреслив, що Євразійська економічна комісія - це головний наднаціональний орган МС і ЄЕП.

«Я пам`ятаю дуже багато розмов про наднаціональний орган – ці розмови велися і в СНД, хтось був прямо проти цього, хтось із тремтінням у голосі це вимовляв. Говорили, що це забороняє їх внутрішня правова база, перш за все, Конституція» - зазначив він.

За його словами, цьому органу передані певні повноваження, і «ми цього не боїмося».

Він зазначив, що будь-яке питання може бути винесено на рівень президентів і вирішено консенсусом, і «побоюватися нічого»

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що успіх ЄЕК важливий не лише для держав-членів, але й найближчих сусідів.

Нагадаємо, сьогодні у Москві президенти РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали договір про створення Євразійської економічної комісії (ЄЕК) - наднаціонального органу, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна приступити до роботи з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями зі здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія – вперше у «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним стосовно держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм ухвалення рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем`єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами у МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.

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Завтра в Україні очікується морозна погода, без опадів

Завтра, 19 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° морозу, в карпатському регіоні 6-10° морозу, на узбережжі Криму 3-5° тепла; вдень 0-5° тепла, у Криму та на півдні Одещини до 9°.

У Києві та Київській області в суботу без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

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УНІАН