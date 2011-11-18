Курс НБУ на 21.11.11

Офіційний курс НБУ на 21.11.11100 USD США - 798.4500 (на 18 листопада - 798.4500)100 EUR - 1083.9757 (на 18 листопада - 1076.3106)10 RUR - 2.5824 (на 18 листопада - 2.5980)Облікові курси банківських металів на 21.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-138131.85 (на 18 листопада-140207.82)961XAG10Срібло-2575.00 (на 18 листопада-2658.84)962XPT10Платина-127352.78 (на 18 листопада-129189.21)964XPD10Паладій-48705.45 (на 18 листопада-51260.49)

Офіційний курс НБУ на 21.11.11 100 USD США - 798.4500 (на 18 листопада - 798.4500) 100 EUR - 1083.9757 (на 18 листопада - 1076.3106) 10 RUR - 2.5824 (на 18 листопада - 2.5980) Облікові курси банківських металів на 21.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 138131.85 (на 18 листопада - 140207.82) 961 XAG 10 Срібло - 2575.00 (на 18 листопада - 2658.84) 962 XPT 10 Платина - 127352.78 (на 18 листопада - 129189.21) 964 XPD 10 Паладій - 48705.45 (на 18 листопада - 51260.49)

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