Суд США відхилив матеріали щодо Тимошенко у справі Лазаренка не з політмотивів - Борщ

Колишній заступник генерального прокурора США по округу Північна Каліфорнія Марта БОРЩ не бачить політичних підстав в тому, що американський суд відхилив матеріали, що стосувалися Юлії ТИМОШЕНКО у справі екс-прем’єра Павла ЛАЗАРЕНКА.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер".

"Політичних мотивів не було, та й не могло бути. Ви можете прочитати постанову судді ДЖЕНКІНСА. Він відхилив пункти звинувачення, які стосувалися ТИМОШЕНКО, пов`язані з махінаціями банківських переказів, оскільки вважав, що звинувачення представило недостатні докази для підтвердження цих махінацій", - сказала М.БОРЩ.

Вона наголосила, що ні суд, ні обвинувачення в той час не брали до уваги політичний момент в Україні, а тільки достатність доказів для підтвердження звинувачень, висунутих у суді Америки.

В той же час, додала М.БОРЩ, таке рішення не можна вважати виправдовуючим вироком. "Ні. Це, за американським законодавством, було б неправильно стверджувати. Пункти звинувачення були відхилені щодо пана ЛАЗАРЕНКА, пані ТИМОШЕНКО не звинувачувалася в американському суді, тому можна вважати, що ця постанова звільняла від обвинувачення пана ЛАЗАРЕНКА, і ніякі докази щодо фінансових злочинів ТИМОШЕНКО не висувалися", - сказала екс-заступник генпрокурора США.

"Тому не можна було б характеризувати цю постанову як виправдовуючий вирок для пані ТИМОШЕНКО", - додала вона.

М.БОРЩ також підтвердила той факт, що російська сторона не сприяла встановленню істині у цій справі, зокрема, в частині допиту екс-глави "Газпрому" Рема ВЯХІРЄВА. "Російська сторона взагалі не дала нам відповідь стосовно запитів. Вони жодних мотивів не приводили", - додала вона.

Коментуючи заяви представників Генпрокуратури України, що американська сторона в справі П.ЛАЗАРЕНКА має матеріали, що нібито свідчать про причетність Ю.ТИМОШЕНКО до вбивства екс-глави НБУ Вадима Гетьмана та депутата Євгена Щербаня, М.БОРЩ сказала: "Я бачила повідомлення в пресі на цю тему. Я не можу згадати якихось доказів, крім повідомлень преси, в яких були посилання на показання свідків". "Якщо у Генеральної прокуратури є якісь інші докази, то я з ними не знайома", - додала вона.