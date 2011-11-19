Янукович на днях видасть указ про реформування органів адвокатури і прокуратури

На днях буде видано указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про створення робочої групи, яка за два місяці має завершити реформування системи органів адвокатури і прокуратури.

Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ в ефірі програми «Шустер Live».

За його словами, таким чином будуть реалізовані рекомендації «європейських експертів, Ради Європи, інших європейських інституцій за якими Україна має зобов’язання з 1995 року». Він додав, що ці зобов’язання треба виконувати.

А ПОРТНОВ наголосив, що «сьогодні в рамках цих міжнародних зобов’язань ми рухаємось такими темпами, якими не рухалася жодна влада в Україні».