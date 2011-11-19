Президент підпише закон про гуманізацію економічних злочинів, впевнений Портнов
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня підпише закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності у сфері господарської діяльності)».
Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ в ефірі програми «Шустер Live».
"Ми очікуємо на підписання цього закону вже на наступному тижні", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».
Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.