Президент підпише закон про гуманізацію економічних злочинів, впевнений Портнов

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наступного тижня підпише закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності у сфері господарської діяльності)».

Про це заявив радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій ПОРТНОВ в ефірі програми «Шустер Live».

"Ми очікуємо на підписання цього закону вже на наступному тижні", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Верховна Рада ухвалила поданий Президентом Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)».

Законом за вчинення злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі запроваджено санкції у вигляді штрафу. Штраф може бути замінений судом на інше покарання лише у випадку його несплати в термін, установлений судовим рішенням.