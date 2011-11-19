У справі Лазаренка Тимошенко проходила в низці статусів - екс-заступник генпрокурора США

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО проходила у декількох статусах у справі екс-прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА.

Про це повідомила колишній заступник генпрокурора США по округу Північна Каліфорнія Марта БОРЩ в ефірі телеканалу "Інтер".

Зокрема, додала М.БОРЩ, Ю.ТИМОШЕНКО мала статус особи, яка брала участь у змові, свідка і потерпілої.

За словами М.БОРЩ, ім`я Ю.ТИМОШЕНКО сплило під час розслідування, зокрема, коли американська сторона отримала від швейцарських властей інформацію за запитом на екстрадицію П.ЛАЗАРЕНКА у Швейцарії. "У той же час, приблизно, ми отримали інформацію, в якій містилося згадування імені пані ТИМОШЕНКО, від української влади, яка в той час проводила своє розслідування у справі ЛАЗАРЕНКА", - сказала вона.

Екс-заступник генпрокурора додала, що Ю.ТИМОШЕНКО була згадана в обвинувальному висновку, як особа, що брала участь у змові, але якій не було висунуто звинувачення. "Їй не були висунуті ті самі звинувачення, що і ЛАЗАРЕНКУ. Я вважала, що ТИМОШЕНКО, можливо, була свідком тих правопорушень, в яких звинувачувався пан ЛАЗАРЕНКО", - додала вона. В той же час М.БОРЩ не виключила, що Ю.ТИМОШЕНКО могла бути і постраждалою в результаті шантажу П.ЛАЗАРЕНКА, додавши при цьому що особи, які постраждали від шантажу П.ЛАЗАРЕНКА, були у цій справі.

В той же час додала екс-заступник генпрокурора, у сторони обвинувачень не було достатньо фактів щодо Ю.ТИМОШЕНКО. М.БОРЩ зауважила, що сторона обвинувачення надала суду виписки з банківських рахунків та інші відомості, які вважалися достатніми для доказу махінацій банківський переказів, в яких брали участь П.ЛАЗАРЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО. "Але цих доказів було недостатньо, і суд їх відхилив", - сказала вона.

М.БОРЩ також повідомила, що американська сторона намагалася допитати Ю.ТИМОШЕНКО у справі П.ЛАЗАРЕНКА.

"Ми направили офіційний запит про правову допомогу в Генпрокуратуру. Пані ТИМОШЕНКО викликалася до прокуратури для допиту. Ми приїхали в Україну. З`явилася і пані ТИМОШЕНКО зі своїм адвокатом, але в той час вона відмовилася відповідати на наші запитання", - розповіла екс-чиновник. За словами М.БОРЩ, адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи її відмову, посилався на 5-у поправку до американської Конституції - "право зберігати мовчання".