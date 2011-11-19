Сейм Польщі висловив вотум довіри новому уряду Дональда ТУСКА, передає РІА «Новости».

Сьогодні Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ урочисто вручив у президентському палаці укази про призначення членам уряду, після чого новий Кабінет міністрів був приведений до присяги. Потім Д.ТУСК виступив перед Сеймом з програмною заявою нового уряду. Парламентські дебати про вотум довіри уряду затягнулися у п`ятницю до пізнього вечора.

"За" вотум довіри висловилися 234 парламентарії, "проти" - 211, утрималися 2 депутати. У голосуванні брали участь 447 парламентаріїв. Усього у Сеймі Польщі 460 депутатів.

Новий уряд Польщі - коаліційний, до нього увійшли представники партії "Громадянська платформа" (лідер – Д.ТУСК) і Польської селянської партії (лідер - Вальдемар ПАВЛЯК), а також шість безпартійних міністрів. Усього в уряді Польщі 19 міністрів.

У Польщі 9 жовтня відбулися чергові парламентські вибори.