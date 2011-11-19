Паркан біля ВР встановило Печерське управління зелених насаджень - КМДА

Київська мерія зробила офіційну заяву про те, кому належить паркан біля Верховної Ради і навіщо його встановили.

Як розповів "Сегодня" заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК, огорожу встановило Печерське управління зелених насаджень.

"Так, ми розібралися. Паркан цей потрібний для огорожі Маріїнського парку. У всьому світі - у Відні, Санкт-Петербурзі, - парки мають огорожу. Це нормальне явище. Парк обслуговується Печерським УЗН. Паркан є частиною скверу. Цей парк надалі буде огороджений з усіх сторін. У наших планах - захистити всі міські парки", - розповів заступник голови КМДА з питань ЖКГ О.МАЗУРЧАК.

Як повідомляв УНІАН, двометровий паркан встановили біля будівлі Верховної Ради на початку жовтня цього року.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН заявляв, що парламент не має жодного стосунку до встановлення огорожі.

Тим часом цю огорожу кілька разів зносили учасники акцій протесту проти скасування пільг.

Зокрема, 3 листопада біля Верховної Ради учасники акції зламали металеву огорожу і увірвалися на подвір’я парламенту, після цього їх почали відтісняти бійці спецпідрозділів міліції.

У Головному управлінні МВС України в Києві повідомили, що в рамках розслідування кримінальної справи за фактом хуліганських дій і завдання тілесних ушкоджень працівникам правоохоронних органів під час акції протесту 3 листопада біля парламенту міліція встановлює, кому належить металева огорожа біля центральних входів до будівлі Верховної Ради.

12 листопада паркан укріпили бетоном.

18 листопада декілька депутатів із фракцій НУ-НС і "БЮТ-Батьківщина" спиляли «болгаркою» дві секції паркану.