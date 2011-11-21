22 листопада відбудеться візит в Україну Президента Литви

22 листопада відбудеться візит в Україну Президента Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЄ.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, йшлося 18 листопада 2011 року під час зустрічі радника Президента України – керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента Андрія ГОНЧАРУКА із головним радником з питань зовнішньої політики Президента Литви Дарюсом СЕМАШКА.

Сторони обговорили актуальні питання українсько-литовських відносин. Йшлося передусім про підготовку запланованого на 22 листопада 2011 року візиту Президента Литовської Республіки Д.ГРІБАУСКАЙТЄ до України - в рамках візиту відбудеться п’яте засідання Ради Президентів України і Литви.

А.ГОНЧАРУК і Д.СЕМАШКА обмінялися думками щодо активізації торговельно-економічної співпраці між Україною та Литвою. Йшлося зокрема про перспективи реалізації міжнародного проекту поїзду комбінованого транспорту «Вікінг» і співробітництва у сферах енергетики та сільського господарства.

Особливу увагу сторони приділили українсько-литовській взаємодії в питаннях реалізації євроінтеграційних прагнень України - в контексті завершення узгодження тексту Угоди про асоціацію та підготовки до Саміту Україна – ЄС, запланованого на 19 грудня цього року.