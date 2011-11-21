На дострокових парламентських виборах в Іспанії перемогла опозиція

На дострокових парламентських виборах в Іспанії, що відбулися в неділю, перемогла ліберальна Народна партія.

Вона дістала абсолютну більшість у Законодавчій палаті і зможе найближчим часом сформувати уряд, передає Радіо «Свобода».

Крім Народної партії, яка одержала 187 депутатських мандатів, успіху добилися й комуністи. Якщо в результаті виборів 2008 року у них був лише один депутат, то тепер буде 11. Вважається, що до Компартії відійшли голоси електорату соціалістів, які перебували дотепер при владі, але зазнали наразі поразки й одержали лише 110 мандатів.

Головне завдання партії-переможниці полягає в тому, щоб вивести Іспанію з надзвичайно глибокої економічної кризи, покінчити з гігантським бюджетним дефіцитом і безробіттям, що охопило 22% працездатного населення країни.