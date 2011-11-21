Карпачова: стан Тимошенко вкрай тяжкий

12:08, 21 листопада 2011
Різне
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Потребує лікування поза межами СІЗО

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала до Лук’янівського СІЗО відвідати екс-прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, назвала її стан вкрай тяжким.

Як повідомляє «5-й канал», Н.КАРПАЧОВА, зокрема, заявила: "Під час мого відвідування СІЗО без попередження я також навідалася до Юлії ТИМОШЕНКО та ще двох жінок у камері. Стан ТИМОШЕНКО вкрай тяжкий, вона не могла піднятися з ліжка, коли спілкувалася зі мною. Вона потребує обстеження та лікування поза межами СІЗО. Крім того, я вважаю абсолютно неможливим проведення слідчих дій в камері СІЗО, це єдиний випадок за часів незалежності України".

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Державна пенітенціарна служба поінформувала, що Юлії ТИМОШЕНКО важко ходити у зв`язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров`я «провела дослідження стану здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування».

Разом з тим фахівці МОЗ, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій стосовно Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем`єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров`я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

14 листопада С.ВЛАСЕНКО назвав зловживаннями проведення слідчих дій із хворою Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОЇСЕЄНКО сьогодні заявила, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С.ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО у СІЗО не надають медичну допомогу.

18 листопада глава МОЗ Олександр АНІЩЕНКО заявив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО необхідне рішення суду.

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