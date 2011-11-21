Військова рада Єгипту відхилила відставку уряду

Верховна рада збройних сил Єгипту не прийняла відставку уряду, який вирішив само розпуститися через заворушення на площі Тахрір, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на єгипетську газету «Аль-масрі аль-Йоум».

Після переговорів військовим вдалося переконати міністрів залишитися; на відставці наполіг тільки міністр культури Імам Абу ГАЗІ.

Заворушення на площі Тахрір почалися 19 листопада при спробі розігнати наметовий табір, влаштований там за день до цього. Жителі Єгипту, які організували табір, вимагали від військових прискорити передачу влади цивільному уряду. На їхню думку, військові на чолі з Хусейном ТАНТАВІ навмисно затягують цю процедуру, намагаючись втриматися при владі.

Поліція і військові спробували очистити площу від протестувальників, проте це закінчилося сутичками. Проти учасників акції протесту було застосовано сльозогінний газ і, за свідченнями лікарів, вогнепальну зброю, хоча влада Єгипту останнє заперечує. Заворушення в Каїрі призвели до антиурядових виступів в інших містах Єгипту, зокрема в Александрії, Асуані і Суеці.

Представники Верховної військової ради, яка прийшла до влади після скинення Хосні МУБАРАКА, раніше неодноразово відкидали підозри в прагненні зберегти владу в своїх руках, хоча точної дати передачі влади цивільному уряду оголошено не було.

За даними РІА «Новости», в Єгипті за вихідні в результаті сутичок демонстрантів з поліцією загинуло 15 і постраждало 2 тис. людей. Сили безпеки Єгипту сьогодні вранці знову обстріляли демонстрантів, які перебувають на площі Тахрір у Каїрі, зарядами із сльозогінним газом. Зараз на площі перебувають близько тисячі людей.

Військова влада Єгипту та уряд напередодні закликали всі політичні сили негайно втрутитися в ситуацію, проте поки що заклики влади на демонстрантів на Тахрірі не мають жодного впливу. Більше за те, напередодні відразу в декількох єгипетських провінціях розпочалися масові акції на підтримку Тахріра.

Демонстранти по всій країні вимагають негайної передачі влади в руки обраних народом Президента і парламенту.

Через тиждень, 28 листопада, в Єгипті повинні розпочатися парламентські вибори. Президентські вибори мають відбутися в країні не пізніше початку 2013 року.