Головне на 21 листопада

Фінанси

Українські банки в січні-жовтні 2011 року скоротили збиток більш ніж у 2 рази – до 5,154 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків України за 10 місяців 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилися на 2,8% – до 115,2 млрд. грн. Витрати банків у січні-жовтні ц.р. зменшилися на 1,9% – до 120,4 млрд. грн.

У жовтні ц.р. чистий прибуток банків становив 0,487 млрд. грн., тоді як у вересні ц.р. збиток був на рівні 1,088 млрд. грн.

В Україні планують затвердити критерії оцінки ступеня ризику від здійснення підприємницької діяльності.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів завізував урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ, повідомляється на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, суб`єкти господарювання будуть поділені на різні категорії залежно від ступеня ризику - високого, середнього і незначного. Періодичність перевірок планується скоротити в 4 рази порівняно з вимогами, які були затверджені головним санітарним лікарем.

Передбачено, що планові заходи державного контролю за діяльністю підприємств з високим ступенем ризику проводитимуть не частіше як один раз на рік, із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки.

Нині СЕС проводить перевірки на основі постанови головного санітарного лікаря: з періодичністю один раз на три місяці - для суб`єктів з високим ступенем ризику, двічі на рік - із середнім, раз на рік - з незначним ступенем ризику.

З 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції та його територіальні органи розпочали фактичне виконання повноважень з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань банкрутства. Одночасно, з сьогоднішнього дня, набрали чинності всі нормативно–правові акти Мін’юсту з питань банкрутства, які регламентують порядок реалізації міністерством нових повноважень.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, сказав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Як відомо, Мін’юст було визначено головним центральним органом виконавчої влади у даній сфері внаслідок оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та ліквідації Державного департаменту з питань банкрутства. Відповідні повноваження у сфері банкрутства визначені Положенням про Міністерство юстиції, затвердженим Указом Президента України 6 квітня 2011 року.

За словами міністра юстиції, у зв‘язку з набранням нових повноважень, з 21 листопада 2011 року Міністерство юстиції розпочало здійснювати понад десяток нових функцій.

Так, на Мін‘юст покладено повноваження з ведення єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Відповідно, міністерство встановлюватиме та затверджуватиме форму подання арбітражним керуючим інформації, необхідної для ведення зазначеної бази даних.

Міністерство юстиції здійснюватиме ліцензування діяльності фізичних осіб - підприємців, які провадять діяльність як арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори). Зокрема, Мін‘юст видаватиме, переоформлюватиме та анулюватиме ліцензій, видаватиме дублікати ліцензій на провадження діяльності арбітражних керуючих, прийматиме рішення про визнання таких ліцензій недійсними, а також здійснюватиме контроль за додержанням арбітражними керуючими ліцензійних умов). Крім того, Міністерство юстиції займатиметься організацією підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Також, на Мін‘юст покладено повноваження щодо надання пропозицій господарському суду кандидатури арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, щодо яких порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених законом випадках.

Мін‘юст проводитиме експертизи фінансового стану державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків, під час підготовки справи про банкрутство до розгляду або її розгляду господарським судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного доручення.

Міністерство юстиції погоджуватиме плани санації та мирових угод у справах про банкрутство господарських організацій, частка держави у статутному капіталі яких становить понад 25 відсотків, а також сприятиме створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На Мін‘юст покладаються повноваження забезпечувати здійснення процедури банкрутства щодо відсутнього боржника.

Крім того, Міністерство юстиції здійснюватиме підготовку на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак приховуваного, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних підприємств чи підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 25 відсотків.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що розпорядження Кабінету міністрів, яким було визначено момент фактичного початку виконання Мін’юстом повноважень у сфері банкрутства та, відповідно, фактичне припинення повноважень Державного департаменту з питань банкрутства, було ухвалено 16 листопада на засіданні Кабінету міністрів.

На сьогодні, за словами міністра юстиції, міністерством проведено всі необхідні заходи для забезпечення виконання нової функції. Зокрема, Мін’юстом затверджено всю необхідну нормативно-правову базу, створено територіальні органи з питань банкрутства у складі головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, здійснено всі необхідні заходи організаційного, кадрового і матеріально-технічного характеру.

Уряд України пропонує дозволити міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації, номіновані у гривні, з подальшим використанням залучених коштів виключно для кредитування реального сектора економіки країни.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів України.

Відповідні норми передбачені в законопроекті, який подав уряд у Верховну Раду.

У документі пропонують встановити, що Кабінет міністрів України за узгодженням з Нацбанком України встановлюватиме максимальний розмір сукупної вартості кредиту/позики (з урахуванням процентної ставки, комісій і зборів), за якими може здійснюватися таке кредитування.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова організація (IFC) вже декілька років прагнуть дозволу на кредитування в гривні, за рахунок залучених на внутрішньому ринку ресурсів. Рік тому Національний банк України надав IFC дозвіл укладати договори на надання кредитів або гарантій, номінованих в гривні.

Енергетика

Початкова вартість планованого до продажу 50%-ого держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго" складе 135 млн. грн.

Про це йдеться в оприлюдненому на урядовому сайті розпорядженні Кабінету міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1162-р.

Відповідно до затверджених урядовим розпорядженням конкурсних умов, у конкурсі з продажу пакету акцій "Закарпаттяобленерго" мають право брати участь особи, які здійснюють діяльність з передачі і постачання електроенергії обсягом не менше 30% об`ємів цього ПАТ або впродовж трьох останніх років були власниками 50% статутного капіталу юридичних осіб, які здійснюють подібну діяльність.

Відповідно до затверджених урядом інвестиційних зобов`язань, покупець, зокрема, зобов`язується проводити своєчасні поточні розрахунки за електроенергію; погашати заборгованість за закуплену електроенергію на оптовому ринку електроенергії відповідно до договорів реструктуризації (світових угод) з державним підприємством "Енергоринок" за рахунок цільових надбавок до тарифів та ін.

Інвестор також зобов`язується розробити проектно-розрахункову документацію на здійснення реконструкції каскаду ГЕС (Оноківської та Ужгородської ГЕС і каналу деривату Кам’яниця-Ужгород) до 1 січня 2015 р.; внести інвестиції у розмірі 5 млн. грн. у термін і за напрямками, передбаченими концепцією розвитку товариства та ін.

В цілому конкурсні умови щодо "Закарпаттяобленерго" ідентичні раніше затвердженим Кабінетом міністрів умовам з продажу держпакетів акцій інших енергокомпаній.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України планує оголосити підсумки конкурсів з передачі в концесію цілісних майнових комплексів держпідприємств "Ровенькиантрацит" і "Свердловантрацит" 25 листопада 2011 року.

Про це УНІАН повідомило високопоставлене джерело в міністерстві.

"За термінами у нас оголошення результатів 25 листопада", - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши жодних інших подробиць.

Соціальна політика

65% жінок, яким присвоєно звання "Мати-героїня", на 1 жовтня 2011 року, отримали грошову виплату, призначену за це звання - 46,425 тис. з 71,439 тис. жінок.

Як зазначено у повідомленні Рахункової палати, розміщеному на офіційному сайті відомства, багато багатодітних жінок старшого віку помирають, не дочекавшись грошової винагороди.

За результатами аудиту ефективності використання бюджетних коштів на одноразові виплати жінкам, яким присвоєно звання "Мати-героїня", колегія Рахункової палати зробила висновок, що процедура надання звання і призначення винагороди є непрозорою і порушує права жінок.

Не визначено чіткого порядку представлення до нагороди і критеріїв об`єктивної оцінки заслуг багатодітних матерів. Це призводить до розгляду в судах позовів жінок в органи виконавчої влади про відмову у наданні такого звання. Такі позови, як правило, задовольняють. Значне число жінок звертається до Президента України або уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення їх права на представлення до звання "Мати-героїня".

У 2010 році і I півріччі 2011 року Кабмін, Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерство освіти і науки не забезпечили своєчасною і в повному об`ємі виплати цієї винагороди. Організація колишнім Мінсім’ї виплати одноразової винагороди здійснювалася несистемно і хаотично, що ускладнювало процедуру отримання грошей або зменшувало їх суму. Облік жінок, які мають право на надання почесного звання, взагалі не здійснюється.

Посвідчення "Мати-героїня" і нагрудний знак часто вручають майже через рік після указу Президента України про нагородження, а не впродовж двох місяців, як годиться. Причина - відсутність бланків посвідчень і нагрудних знаків у зв`язку з браком бюджетних коштів. Як наслідок, затримувалася і виплата грошової винагороди. У 2011 році надходження асигнувань почалося в липні, а не в травні, як передбачено у бюджетному розкладі.

У січні-жовтні 2011 року жителям України було призначено субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 158,6 млн. грн., що на 71,1 млн. грн. більше, ніж у січні-вересні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначено у розмірі 138,6 млн. грн., у сільській – 20 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-жовтні 2011 року було призначено 1210 тис. сімей (88,9% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 972 тис., у сільській – 238 тис. Порівняно із січнем-жовтнем 2010 року кількість сімей, яким було призначено субсидії, збільшилася на 359,1 тис., або в 1,4 разу.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в жовтні п.р. збільшився порівняно з жовтнем 2010 року на 36,9% – до 176,3 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Івано-Франківській області, Києві і Хмельницькій області (277,3–213,3 грн.), найменший – у Миколаївській, Одеській і Львівській областях (54,2–117,6 грн.).

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