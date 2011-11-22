Медведєв: Росія в 2008 році перешкодила розширенню НАТО

Москва. Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляє, що у разі неприйняття Росією рішучих дій на Кавказі в 2008 році межі НАТО були б істотно розширені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Єдиної Росії», про це він заявив у Владикавказі під час зустрічі з російськими офіцерами.

«Якби в 2008 році ми задрижали, була б вже інша геополітична розкладка, і ціла низка країн, яких намагалися штучно затягнути до Північноатлантичного альянсу, швидше за все, були б там», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що Росія не виступає проти збройних сил у сусідніх країнах, проте занепокоєна появою біля своїх кордонів військового блоку, який «створює нам певні незручності».

«Ми зараз пішли від прямої конкуренції, але, проте, це треба визнати, що у нас існує різне розуміння розв’язання цілої низки задач, які існують у сфері безпеки», - додав він.

Водночас, постпред Росії у НАТО Дмитро РОГОЗІН, який брав участь у зустрічі, висловив думку, що в НАТО прорахувалися в 2008 році, оскільки не чекали активних дій з боку Росії на Кавказі, без яких, за його словами, до складу альянсу вже могли б увійти Україна і Грузія.

«Вони реально розраховували на абсолютно іншу відповідь - і політичну відповідь, яка, природно, була за керівництвом країни, за верховним головнокомандуючим, і військову відповідь. Вони щодо усіх цих відповідей прорахувалися. Це, насправді, залишиться в історії, що б там не говорили», - сказав на це Д.МЕДВЕДЄВ.

Окрім цього російський президент відзначив, що дії Росії у відповідь на розгортання системи ПРО в Європі будуть «розумними і достатніми», але не закриють можливість для переговорів.

«Нам доведеться певні рішення приймати, і в найближчий час я їх озвучу. Можна не сумніватися, що наші дії будуть розумними, достатніми і не закриватимуть дорогу для того, щоб продовжити обговорення ситуації навколо європейської ПРО з нашими партнерами по Північноатлантичному альянсу», - сказав президент РФ.

Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що система ПРО у тому вигляді, в якому вона була запропонована американською стороною, «здатна істотним чином змінити систему паритету».

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії, і фактично з того часу утримує ці території під своїм контролем. Більшість країн Європи і світу не визнала незалежність цих двох республік і продовжують наполягати на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

На початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО ухвалив принципове рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов. Наприкінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій для членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його Україні.

1 липня 2010 року Верховна Рада прийняла закон про основні засади внутрішньої і зовнішньої політики, які закріплюють позаблоковий статус України. Із статті, що визначає пріоритети національних інтересів, була виключена норма про інтеграцію України в євроатлантичний простір безпеки.

23 жовтня Д.РОГОЗІН заявив в інтерв`ю «Эхо Москвы», що саме Росії вдалося добитися невступу України в НАТО.

17 листопада начальник Генштабу РФ Микола МАКАРОВ заявив, що зріс ризик локальних конфліктів на російських кордонах, в яких може використовуватися ядерна зброя.