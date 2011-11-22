Посилення патрулювання центру Києва у МВС пов’язують із встановленням ялинки – джерело

Посилення патрулювання центральної частини Києва напередодні Дня свободи у міліції пов’язують із початком встановлення новорічної ялинки.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Водночас у ГУ МВС столиці поки що офіційно не повідомляють, яка кількість правоохоронців буде задіяна завтра під час відзначення Дня свободи.

Довідка УНІАН. День Свободи був затверджений 19 листопада 2005 року указом тодішнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Це свято має відзначатися щорічно 22 листопада на згадку про початок Помаранчевої революції 2004 року.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада задовольнив позов КМДА про заборону проведення акцій 21 і 22 листопада на деяких центральних вулицях міста, включаючи Майдан Незалежності.

Сьогодні, 21 листопада, прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що влада столиці пропонує всім зацікавленим партіям та громадським організаціям відсвяткувати День Свободи 22 листопада на тих територіях, де не виконуються та не заплановані роботи з підготовки до новорічних та різдвяних свят.