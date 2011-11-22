Медведєв визнав, що Росія почала війну 2008 року - влада Грузії

Влада Грузії вважає, що заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про причини війни в серпні 2008 року можна розцінювати як визнання того, що військові дії тоді почала Росія, повідомляє Газета.Ru.

«Заява Президента Росії про причини грузино-російської війни важлива тим, що МЕДВЕДЄВ визнав не тільки те, що війну почала Росія, а й чому вона це зробила», – заявив голова парламенту Грузії Давид БАКРАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, Президент Д.МЕДВЕДЄВ у понеділок на зустрічі з військовими у Владикавказі вперше назвав одним із наслідків війни з Грузією в 2008 році те, що ні Грузія, ні інші країни, проти вступу яких в НАТО виступала Росія, так і не були прийняті до альянсу.

«Якби в 2008 році ми здригнулися, була б вже інша геополітична розкладка, і ціла низка країн, які намагалися штучно затягнути до Північноатлантичного альянсу, швидше за все, були б там», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Ми зараз пішли від прямої конкуренції, однак, проте, це треба визнати, що у нас існує різне розуміння вирішення цілого ряду завдань, які існують у сфері безпеки», - сказав він.

Водночас, постпред Росії в НАТО Дмитро РОГОЗІН, який бере участь у зустрічі, висловив думку, що в НАТО прорахувалися в 2008 році, оскільки не чекали активних дій з боку Росії на Кавказі, без яких, за його словами, до складу альянсу вже могли б увійти Україна і Грузія.

Довідка УНІАН, на початку серпня 2008 року відбулася російсько-грузинська війна, в результаті якої Росія визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії та фактично з того часу утримує ці території під своїм контролем. Більшість країн Європи і світу не визнали незалежність цих двох республік і продовжують наполягати на необхідності збереження територіальної цілісності Грузії.

На початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО ухвалив принципове рішення про те, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов. Наприкінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій для членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його Україні.

1 липня 2010 року Верховна Рада ухвалила закон про основи внутрішньої і зовнішньої політики, що закріплює позаблоковий статус України. Із статті, що визначає пріоритети національних інтересів, була виключена норма про інтеграцію України в євроатлантичний простір безпеки.

23 жовтня Д.РОГОЗІН заявив в інтерв`ю «Эху Москвы», що саме Росії вдалося добитися, що України не вступила в НАТО.

17 листопада Начальник Генштабу РФ Микола МАКАРОВ заявив, що зріс ризик локальних конфліктів на російських кордонах, в яких може використовуватися ядерна зброя.