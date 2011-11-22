Анонс на 22 листопада

* Робочий візит в Україну Президента Литовської Республіки Д. Грібаускайте.

* Відбудеться роад-шоу LNG-Терміналу в Стамбулі.

* Відбудеться відкриття III Міжнародного конгресу «Зерновий Олімп». Учасники: Микола Калюжний, заступник голови Держкомітету України із земельних ресурсів, Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Крістіан Бікерт, провідний консультант Німецького сільськогосподарського товариства DLG, Микола Верницький, директор інформаційної компанії «Проагро», Андрій Мартин, член Науково-технічної ради Держкомзему та ін.

* Прес-конференція на тему: «Загрозливий вплив фосфатів на очисні споруди Бортницької станції аерації та екологію Києва». Учасники: Заст.ген.директора з юридичних питань Віта Струкова і начальник Бортницької станції аерації Сергій Бражник. Модератор - радник голови правління з питань інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Про ситуацію щодо поліпшення пенсійного забезпечення інвалідів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС". У роботі візьме участь президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Юрій Андрєєв (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: "Ціни та якість нафтопродуктів: прогноз на 2012 рік". Учасники: Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95"; Віталій Чеховський, керівник автомобільного соціального порталу Autovisio.

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров ознайомиться з роботою Державної інспекції з питань захисту прав споживачів з перевірки якості продуктів у торговельній мережі.

* Відбудеться офіційне відкриття X Міжнародного промислового форуму. Організатори: Держагентство України з управління державними корпоративними правами та майном, УНК «Укрверстатоінструмент», ТОВ «Міжнародний виставковий центр». Після відкриття відбудеться огляд експозицій і спілкування з журналістами.

* Круглий стіл на тему: «Реалізація земельної реформи. Пропозиції щодо доопрацювання законопроекту «Про ринок земель». Організатор - Держземагентство України. Круглий стіл проведе Сергій Тимченко - голова Держземагентства України.

* Прес-конференція на тему: "Що чекає українців через прийняття Закону про балкони та лоджії?". Учасники: Олексій Кучеренко, голова ВГО Союз власників житла України; Катерина Чижик, співголова асоціації Наш будинок (м. Дніпропетровськ); Людмила Шанц, голова Асоціації Вікторія (м. Запоріжжя) оприлюднять заяву Спілки власників житла України.

* Відбудеться брифінг голови Держлісагентства України Віктора Сівця на тему: "Цього року реалізація новорічної сосни і ялини буде проходити з використанням електронного обліку деревини". Електронний чіп буде прикріплюватися до дерева таким чином, що зняти його без пошкодження буде неможливо. У цьому ярлику буде міститися вся інформація про походження хвойного насадження: відомості, з якого лісгоспу та лісництва відпустили дерево, його сорт і якість. Також буде представлена ​​система спільних заходів Держлісагентства та МВС щодо забезпечення охорони хвойних насаджень в передноворічний період 2012 року та повідомлено про розмір такси для обчислення вартості шкоди заподіяної лісу, в результаті незаконної вирубки.

ПОДІЇ ДО СВЯТКУВАННЯ ДНЯ СВОБОДИ В КИЄВІ:

* 13-00 - На Майдані Незалежності в Києві Конгрес Українських Націоналістів разом з партіями "Наша Україна" та Українська Народна Партія проведе акцію "Свободу не спинити!", приурочену до сьомої річниці Помаранчевої революції (Дню Свободи). На час акції організатори встановлять один з наметів, яка стояла на Майдані сім років тому.

* 10-00 - Відбудуться заходи, присвячені Дню Свободи. Організатор - ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції».

* 18-00 - Відбудеться мітинг Народної волі (Майдан Незалежності).

* 16-00 - Інтернет-марафон "Революція. 7 років потому". Проект транслюватимуть більше тридцяти інтернет-ресурсів.

* 17-00 - Київська міська партійна організація «ВО« Батьківщина» в рамках спільного рішення членів Комітету опору диктатурі в м. Києві візьме участь у мітингу до Дня Свободи біля Лук`янівського СІЗО.

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