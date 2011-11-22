Міліція Донецької області переведена на посилений режим, щоб не допустити терактів

Міліція у Донецькій області переведена на посилений варіант несення служби, щоб не допустити можливих терактів.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у Відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні підкреслюється, що у зв`язку з поширеною деякими ЗМІ інформацією про загрозу проведення терактів у Донецьку, правоохоронцями вживаються всі необхідні заходи щодо їх недопущення. Міліція області переведена на посилений варіант несення служби, при главку створено оперативний штаб, завданням якого є вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на забезпечення безпеки жителів регіону.

Водночас, міліція закликає жителів області проявляти пильність і, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, телефонувати за телефоном «102».

21 листопада, за даними сайту газети «Сегодня», в Інтернет з`явилося друге повідомлення від нібито організаторів вибухів у ряді міст України. "Керівництву, СБУ, прокуратури і МВС! Нагадуємо, що минає відведений на виконання наших вимог час. Сьогодні 21.11 в 14 годин має з`явитися зазначена у запорізькому листі інформація. У вівторок 22.11 до 16 години має бути готове все інше. Якщо ні – то готуйте труповозки, найближчу ціль для наступного удару ми вказали, це - Донецьк", - йдеться у повідомленні, залишеному на сайті" Коментарів".

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-служби МНС 16 листопада в 00.10 у Дніпропетровську на тротуарі вибухнула залізобетонна урна для сміття. В результаті загинув 27-річний фінансовий директор однієї з фірм міста.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Як повідомила газета "Сегодня", в Інтернеті з`явилося повідомлення від терористів, які нібито підірвали урну в Дніпропетровську. В інформації зазначається, що повідомлення було залишене на сайті "Коментарів" (стиль авторів збережений): "Ми організували вибухи в Харкові, Запоріжжі і Дніпропетровську. Наші вимоги є у СБУ, МВС і прокуратури. Нас ігнорують. Сьогодні пролилася перша кров - вона на совісті влади. У сусідній урні в синьому пакеті лист - якщо його не знайшли, то пошукайте в урні на іншому боці проспекту: там - бомба, що не вибухнула... Чекаємо реакції до 21.11. Умови, згідно з листом із Запоріжжя. Ми не підставні терористи з Макіївки, яким знайшли гроші за кілька годин, але наступні вибухи будуть в Донецьку. Ми не зупинимося, поки не виконають наші вимоги. Нам нічого втрачати".

Прокурор Дніпропетровської області Наталія МАРЧУК на брифінгу 16 листопада повідомила, що прокуратура не має в своєму розпорядженні інформації про будь-які вимоги з боку зловмисників.

17 листопада прокуратура Донецької області за фактом загрози здійснення терористичного акту в Донецьку порушила кримінальну справу.