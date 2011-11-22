Сьогодні в Україні відзначають День Свободи.

Це свято відзначається на виконання указу Президента України.

21 листопада 2004 року в Україні відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого ЦВК оголосила переможцем кандидата у Президенти Віктора ЯНУКОВИЧА. Водночас прихильники іншого кандидата - Віктора ЮЩЕНКА - наголошували на чисельних порушеннях виборчого законодавства і по всій країні розпочали акції на його підтримку.

Найбільша акція розпочалася 22 листопада у Києві на Майдані Незалежності, яка дала старт Помаранчевій революції. Вона тривала понад два тижні, і весь це час люди не залишали майдан.

Третього грудня 2004 р. Верховний Суд України визнав недійсними результати другого туру президентських виборів 21 листопада. Суд скасував постанову ЦВК, якою обраним Президентом було оголошено В.ЯНУКОВИЧА. Суд також визнав дії ЦВК щодо встановлення результатів повторного голосування неправомірними.

Після рішення суду ЦВК ухвалила провести повторне голосування другого туру президентських виборів 26 грудня, в результаті якого переміг В.ЮЩЕНКО. Його інавгурація відбулася 23 січня 2005 року.

19 листопада 2005 року Президент України В.ЮЩЕНКО підписав Указ «Про День Свободи». У ньому зазначено: «З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність Українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей, та на підтримку ініціатив громадськості постановляю: Установити в Україні День Свободи, який відзначати щорічно 22 листопада».

ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (2005-2010 рр.) ВІКТОРА ЮЩЕНКА З НАГОДИ 7-Ї РІЧНИЦІ МАЙДАНУ:

Президент України (2005-2010 рр.) Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що у сьому річницю Дня Свободи українські громадяни опинились перед тими самими викликами, які стали причиною Майдану 2004 року. Про це йдеться у заяві В.ЮЩЕНКА з нагоди Дня Свободи, текст якої передано агентству УНІАН прес-службою партії «Наша Україна».

В.ЮЩЕНКО назвав 22 листопада, коли відзначається День Свободи, однією із найвизначніших подій в історії нашого народу.

«Сім років тому українські громадяни вийшли на захист свого невід’ємного права бути вільними людьми, які самостійно обирають і змінюють владу», - наголосив він.

Колишній Президент підкреслив, що головним автором Помаранчевої революції був український народ, і День Свободи належить мільйонам звичайних людей, які мали особисту мужність виступити проти авторитаризму.

В.ЮЩЕНКО висловив упевненість, що Помаранчева революція має універсальне значення для усіх українських громадян, незалежно від партійної приналежності і політичних поглядів.

«Помаранчева революція має значення світове, оскільки, як приклад масштабного громадянського подвигу, належить до виняткових подій людської історії», - наголосив він.

За словами В.ЮЩЕНКА важливість українського Дня Свободи не зменшується. «Сьогодні проти нас, українських громадян, повернулися ті самі виклики, які стали причиною Майдану 2004 року: авторитаризм влади, наступ на права громадян і підприємців, здирництво чиновників, цензурування засобів масової інформації, переслідування політичних опонентів і неприхована підготовка до фальшування виборів», - підкреслив він.

"У День Свободи ми застерігаємо владу, що її можливості не безмежні", підкреслив В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО звертається до кожного українського громадянина, незалежно від походження, віри чи політичних поглядів, відзначити спільну громадянську свободу і стати разом на захист спільних прав.

«Суть Дня Свободи полягає не у спогадах. Його суть – це цінності вільного життя, задля якого треба об’єднуватися сьогодні. Все залежить від мільйонів українських громадян. Немає жодної влади, яка б зуміла проігнорувати нашу спільну волю жити в демократичній державі», - вважає він.

«День Свободи дає нам приклад того, як треба діяти. Ми пишаємося цим днем і віримо, що його цінності знову об’єднають всю Українську державу», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

ДЕНЬ СВОБОДИ - 22 ЛИСТОПАДА 2011 РОКУ:

Сьогодні, 22 листопада 2011 року українці змушені відзначати День Свободи в досить жорстких умовах. Вперше з моменту Помаранчевої революції в цей день Майдан Незалежності повністю огороджений металевим парканом, а навколо нього і біля основних органів влади розташовані додаткові сили міліції і спецпідрозділів. Влада посилається на необхідність надати простір для безпечного монтування новорічної ялинки, яке нинішнього року почалося десь тижні на дві раніше, ніж зазвичай. У той же час, і в 2004 році (коли на Майдані стояли сотні тисяч мітингувальників), і в наступні роки процес монтажу ялинки та інші комунальні заходи цілком уживалися із політичними заходами.

Двоє з лідерів Майдану-2004 - Юлія ТИМОШЕНКО та Юрій ЛУЦЕНКО зараз знаходяться за гратами.

Обраний у лютому 2010 р. Президент Віктор ЯНУКОВИЧ минулого року так і не привітав українців із державним святом - Днем Свободи. Цього року за станом на 11-30 на сайті Президента також нема офіційного вітання із цим святом (останні вітання від Президента датовані 21 листопада - Президент привітав новообраного голову Спілки письменників України а також - аграріїв України з високим врожаєм.

Варто сказати, що сьогодні політичні акції, зокрема в столиці, заборонені судовим рішенням. Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 18 листопада задовольнив позов КМДА про заборону на проведення акцій 21 і 22 листопада на деяких центральних вулицях міста, включаючи Майдан Незалежності. Вчора, 21 листопада, прес-служба Київської міської держадміністрації повідомила, що влада столиці пропонує всім зацікавленим партіям і громадським організаціям відсвяткувати День Свободи 22 листопада на тих територіях, де не виконуються і не заплановані роботи з підготовки до новорічних і різдвяних свят.

На сьогодні в Києві заплановано кілька заходів у рамках святкування Дня Свободи:

* 13-00 - На Майдані Незалежності в Києві Конгрес Українських Націоналістів разом з партіями "Наша Україна" та Українська Народна Партія проведе акцію "Свободу не спинити!", Приурочену до сьомої річниці Помаранчевої революції (Дню Свободи). На час акції організатори встановлять одну з наметів, яка стояла на Майдані сім років тому.

* 10-00 - Відбудуться заходи, присвячені Дню Свободи. Організатор - ВГО «Коаліція учасників Помаранчевої революції».

* 18-00 Відбудеться мітинг Народної волі (Майдан Незалежності).

* 16-00 Інтернет-марафон "Революція. 7 років потому". Проект транслюватимуть більше тридцяти інтернет-ресурсів.

* 17-00 - Київська міська партійна організація «ВО« Батьківщина »в рамках спільного рішення членів Комітету опору диктатурі в м. Києві візьме участь у мітингу до Дня Свободи біля Лук'янівського СІЗО.