В Угоді про асоціацію не узгоджений лише пункт про перспективу членства України в ЄС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що на сьогодні в Угоді про асоціацію з ЄС залишається неузгодженим лише пункт про надання Україні перспективи членства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з Президентом Литовської Республіки Далей ГРИБАУСКАЙТЕ сьогодні в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що для України це питання є надзвичайно важливим і принциповим.

"Україна наполягає на тому, щоб в договорі були відображені перспективи вступу в Європейський Союз. Ми вважаємо, що другого такого договору вже ніколи не буде, оскільки в практиці Європейського Союзу такого немає, тому для нас цей договір є стратегічним і дуже важливим і повинен увібрати в себе усі ці елементи", - зазначив Президент.

Він також підкреслив, що сьогодні українське суспільство позитивно ставиться до європейської інтеграції, і це також є важливим чинником руху України в європейську сторону.

Крім того, Президент висловив надію, що під час саміту УКРАЇНА-ЄС в грудні буде прийняте рішення про надання Україні другої частини плану щодо безвізового режиму.